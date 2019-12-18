«Довлатов», «Кококо» и клипы «Ленинграда»: семь современных режиссёров из Петербурга

Александр Золотухин

Золотухин в детстве жил в Нальчике, а в Петербурге попал, поступив на учёбу в Институт кино и телевидения. Когда в Кабардино-Балкарском государственном университете режиссёр Александр Сокуров открыл свою мастерскую, он попросился туда вольным слушателем.

Спустя некоторое время Золотухин показал мэтру свои работы, после чего он официально стал учиться на третьем курсе. После выпуска дебютным фильмом Александра стала картина «Мальчик русский» о парне, который во время Первой мировой войны теряет зрение.

Премьера киноленты, снятой в Петербурге, Кронштадте и Выборге, состоялась в 2019 году на Берлинском кинофестивале. Критики называют Золотухина одним из главных открытий российского кинематографа последнего времени.

«Мальчик золотой», 2018. Фото: kinopoisk.ru

Кирилл Соколов

Ещё одним дебютантом 2019 года стал Кирилл Соколов. В апреле в российских кинотеатрах появилась его чёрная комедия «Папа, сдохни», которая получила хорошие отзывы критиков.

Одну из главных ролей в фильме исполнил Александр Кузнецов, звезда современного российского кинематографа, который прославился игрой в «Лете» Кирилла Серебренникова и «Кислоте» Александра Горчилина. Также там снялся Виталий Хаев.

Соколов уже работает над новым фильмом. В качестве продюсера выступил Артём Васильев, занимавшийся картинами «Юморист» Михаила Идова и «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

«Папа, сдохни», 2018. Фото: kinopoisk.ru

Константин Бронзит

Петербургский художник-мультипликатор два раза номинировался на «Оскар» за два короткометражных анимационных фильма. Но и без этого Бронзит – обладатель множества наград, в том числе звания заслуженного деятеля искусств России.

Самой известной работой режиссёра стал полнометражный мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей», который стал первым из цикла про трёх богатырей. За 15 лет их этого выросла одна из главных анимационных франшиз России.

«Чтобы идея превратилась в фильм, она должна так запасть в меня, так взволновать, что потребность сделать фильм станет уже жизненной необходимостью. Поэтому у меня нет черновиков, которые я выбрасывал бы в корзину, ибо, если я начал разрабатывать какую-то идею, обратной дороги нет и однажды эта идея обязательно станет фильмом», – говорит Бронзит о своём творческом процессе.

«Мы не можем жить без космоса», 2014. Фото: kinopoisk.ru

Авдотья Смирнова

В молодости Дуня Смирнова занималась музыкой, выступая в рок-группе «Тупые», а затем работала в СМИ. Например, она была директором петербургского отделения издательского дома «Коммерсантъ».

С миром кино Смирнова была связана через семью. Его матерью была актриса Наталья Рудная, а отец – режиссёром Андреем Смирновым.

Авдотья Андреевна сняла первый фильм в 2006 году, успев до этого написать сценарии к чужим картинам, в том числе к «Прогулке» Алексея Учителя. Её дебютом в качестве режиссёра стала кинолента «Связь» с Михаилом Пореченковым и Анной Михалковой. Спустя шесть лет актриса исполнила главную роль и в другом фильме Смирновой «Кококо».

В 2018 году на экраны вышла «История одного назначения». Картина посвящена истории, когда писатель Лев Толстой защищал в суде военного писаря, которого приговорили к смертной казни.

«История одного назначения», 2018. Фото: kinopoisk.ru

Анна Пармас

С камерой Пармас начала работать ещё в середине 90-х годов. Она снимала сериал «Осторожно, модерн!» и писала к нему сценарий, а также работала на других телепроектах.

Популярности Пармас добилась лишь через 20 лет. Слава к ней пришла благодаря клипам, которые она сняла для группы «Ленинград».

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Именно Пармас была автором видео к песням «Экспонат» и «В Питере – пить», которые стали большими хитами и помогли «Ленинграду» достичь пика популярности. Дебютный фильм режиссёр выпустила только в 2019 году – комедию с Анной Михалковой в главной роли.

«Давай разведёмся», 2019. Фото: kinopoisk.ru

Алексей Герман – младший

Алексей Алексеевич пошёл по стопам своего отца и тоже стал режиссёром. Герман-старший ещё при жизни стал классиком кинематографа, а младшему только предстоит заслужить такой статус.

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Дебют в кино у Алексея случился в 2003 году, когда он снял «Последний поезд». Фильм отметили премией «Ника» в номинации «Открытие года» и призом на Венецианском кинофестивале.

Позднее Герман выпустил ещё несколько работ. Одна из них, «Под электрическими облаками» с Чулпан Хаматовой и Луи Франком, получила престижную награду «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале.

Последний на данный момент фильм Германа – «Довлатов» про жизнь ленинградского писателя Сергея Довлатова. «Я хотел показать его молодым, с более горящими глазами. Классический бородатый тяжелый Довлатов, успешный, который все уже понял, - это немного другой человек», – говорил режиссёр.

«Довлатов», 2018. Фото: kinopoisk.ru

Виктор Косаковский

Косаковский, чья карьера длится уже три десятилетия, известен как документалист. Первый его фильм, вышедший в 1989 году, посвящён философу Алексею Лосеву.

Всего Косаковский снял больше десяти картин. Одним из главных хитов на международных кинофестивалях стала работа 2011 года «Да здравствуют антиподы!» о людях, живущих на противоположных друг к другу частях Земли.

Спустя пару лет петербургского документалиста пригласили стать членом Американской киноакадемии. В 2019 году в российский прокат вышел проект Косаковского «Акварель». Это бессловесный документальный фильм о воде, бюджет которого составил 2 млн евро.

«Акварель» стал первой картиной в мире, которая была снята с частотой 96 кадров в секунду. В России фильм демонстрировали в формате 48 кадров в секунду, потому что возможности кинотеатров не позволяли показать его в оригинальной версии.

«Акварель», 2018. Фото: kinopoisk.ru