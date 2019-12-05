  • 5 Декабрь 2019
USD 04.12.2019 64.1401 +-0.2696
USD ММВБ 12:21 63.8528  
EUR 04.12.2019 71.0608 +0.0878
EUR ММВБ 12:21 70.8116  
Нефть($) 05.12.2019 62.92 0.21
Нефть(p) 05.12.2019 4035.70 -3.43

«Там, где торжествует серость, к власти приходят чёрные»: пять шедевров Алексея Германа

Автор:

«Трудно быть богом»
© Фото: seance.ru

Темы дня

Петербургский режиссёр за почти полувековую карьеру выпустил несколько фильмов, каждый из которых считается классикой кино. Герман создал не только свой фирменный почерк, но и новый киноязык.

«Проверка на дорогах»

 

Формально дебютным фильмом Германа была картина «Седьмой спутник». Но она была сделана совместно с Григорием Ароновым, поэтому Алексей Юрьевич не считал киноленту своей.

«Проверка на дорогах» была снята в 1970 году. Фильм основан на повести «Операция «С Новым годом» Юрия Германа, отца режиссёра. Картина повествует о русском солдате, который во время Великой Отечественной войны добровольно перешёл на сторону фашистов, а затем сдался в плен партизанского отряда в оккупированной Псковской области, чтобы искупить вину.

Из-за тематики фильм не сразу вышел в прокат. Причиной стало «искажение образа советского народа». «Проверка на дорогах» добралась до экранов лишь в 1986 году. Зато спустя два года Германа, сценариста Эдуарда Володарского и других членов съёмочной команды наградили Государственной премией СССР.

Уже при создании своего полноценного дебюта Герман проявил свою склонность к перфекционизму. Он хотел, чтобы у партизан была одежда, максимально похожая на обмундирование времён войны. Источником стали трофейные съёмки, сделанные немцами, – отечественная хроника была засекречена.

Фото: kinopoisk.ru
 

«Двадцать дней без войны»

 

Следующая работа Германа также связана с Великой Отечественной войной. В центре сюжета – фронтовой журналист, который на пару недель отправляется в отпуск в Ташкент.

Главную роль исполнил Юрий Никулин, который изначально отказывался от съёмок в фильме. Он считал, что не подходит по возрасту (актёру в 1975 году было 54 года) и по темпераменту. Пару Никулину на экране составила Людмила Гурченко.

«Двадцать дней без войны» был снят по повестям Константина Симонова, который был фронтовым корреспондентом. С помощью литературы и настоящих воспоминаний о войне, в том числе от Никулина, Герман хотел правдиво показать жизнь в тылу, где у людей часто было чувство безнадёжности.

Фото: kinopoisk.ru
 

«Мой друг Иван Лапшин»

 

Следующий фильм Герман снял только в 1982 году (вышел он лишь спустя два года). Центр внимания режиссёра с военного периода переключается на 1930-е годы.

Картина по повести Юрия Германа рассказывает о сотруднике уголовного розыска, его друге и актрисе, к которой главный герой испытывает чувства. Алексей Юрьевич говорил, что хотел делать фильм не о детективной истории или любовном треугольнике, а о самом времени довоенного СССР.

Герман нередко привлекал к съёмкам непрофессиональных актёров. В картине «Мой друг Иван Лапшин», где играл Андрей Миронов, он пошёл дальше, чем обычно, и пригласил на роль главаря банды настоящего вора и убийцу.

«Я к нему подошёл и спросил: «Вас как зовут?» – «Жора». – «Вы не сердитесь на меня, я кинорежиссер, мне нужно знать – вы в тюрьме случайно не сидели?» – «А как же! 11 лет». – «За что?» – «Во–первых, по статье за воровство, а там еще убийство подкатило». – «А у меня не можете сняться?» Он захотел. Стали мы с ним работать, и он нам очень много показывал – как надо, как не надо», – рассказывал Герман.

Алексей Юрьевич на международном кинофестивале в Локарно был удостоен за фильм нескольких призов, также он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

Фото: kinopoisk.ru
 

«Хрусталёв, машину!»

 

Действие предпоследней работы Германа, как и его предыдущих фильмов, происходит в эпоху Сталина. На этот раз речь идёт о последних годах правления Иосифа Виссарионовича и о конце тирании.

Работа над драмой длилась семь лет. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 1998 году. Одна часть критиков плохо приняла фильм, в том числе из-за сложности повествования, другая назвала его шедевром Германа.

Режиссёр называл картину «нашим представлением о России, о том, что это такое, почему мы такие несчастные». Герман говорит о сталинских репрессиях и других темах, связанных с СССР, о которых не было принято говорить в открытую.

«Мне исполнилось 60 лет. Время подводить итоги. <...> Желание делать такую картину объяснено словами бабушки в кадре: «Я так много помню, так много знаю. Как жаль, что всё это уйдет вместе со мной», – описывал замысел Алексей Юрьевич.

Фото: kinopoisk.ru
 

«Трудно быть богом»

 

Фильм-легенда, работу над которым Герман завершить не успел. Он скончался за десять месяцев до премьеры картины.

Герман хотел экранизировать повесть братьев Стругацких ещё в 1960-е годы, вскоре после выхода произведения. К рабочему процессу он смог приступить лишь через год после премьеры «Хрусталёв, машину!», то есть в 1999 году. «В моём новом фильме есть одна фраза, которая должна вбиться в голову каждому человеку: там, где торжествует серость, к власти приходят чёрные», – рассказывал режиссёр.       

Съёмки были сложными – они велись в Чехии и лишь в плохую погоду, потому что по сюжету не могло быть ясного неба. Некоторые сцены могли создавать неделями. Монтаж фильма длился два года, после чего в студии полностью записывался звук. Пробный показ картины, которая носила название «Резня в Арканаре», состоялся в 2008 году, но затем произведение дорабатывали на протяжении пяти лет.

В феврале 2013 года Алексей Герман умер, фильм доделывал его сын, режиссёр Алексей Герман-младший. Он утверждал, что не менял «ни кадра в монтаже», а лишь работал со звуком. Премьеру устроили 13 ноября на Римском международном кинофестивале.

Критики называли «Трудно быть богом» невероятно сложным для просмотра фильмом, а также визионерским шедевром. «Я абсолютно разлюбил кино. Я не знаю, что мне делать. Я в нём хорошо разбираюсь, я умею — кто-то так сделал, а я могу сделать лучше, могу прийти и показать как. Очень приличным режиссёрам, даже западным. Не знаю, что со мной случилось. Может быть, я бесконечно устал», – говорил Герман в одном из своих последних интервью.

Фото: kinopoisk.ru
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Элитный Каменный остров: пять самых красивых особняков

    Тихий уголок Петербурга, где можно прогуляться среди природы, посмотреть на старинные дачи, хорошо отдохнуть и сделать интересные фотографии.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

    Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Маленький замок у «Чёрной речки»: история дачи Салтыковой в Петербурге

    Небольшое строение на улице Академика Крылова в своё время было дачей нескольких богатых родов, молочной фермой, школой и больницей. Рассказываем, кто такой «Попо», при чём тут Пушкин, Блок, Шерлок Холмс, цветы и готика.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal
    18.11.19
    Предохранительные клапаны для трубопроводов, котельного оборудования и резервуаров
    14.11.19
    Психолого-юридический комплексный подход к разрешению семейных споров
    31.10.19
    Системы оповещения, трансляции и усилители от ООО «Компания Эрвиком»
    25.10.19
    Где заказать питьевую воду в Петербурге?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram