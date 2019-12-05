«Там, где торжествует серость, к власти приходят чёрные»: пять шедевров Алексея Германа

«Проверка на дорогах»

Формально дебютным фильмом Германа была картина «Седьмой спутник». Но она была сделана совместно с Григорием Ароновым, поэтому Алексей Юрьевич не считал киноленту своей.

«Проверка на дорогах» была снята в 1970 году. Фильм основан на повести «Операция «С Новым годом» Юрия Германа, отца режиссёра. Картина повествует о русском солдате, который во время Великой Отечественной войны добровольно перешёл на сторону фашистов, а затем сдался в плен партизанского отряда в оккупированной Псковской области, чтобы искупить вину.

Из-за тематики фильм не сразу вышел в прокат. Причиной стало «искажение образа советского народа». «Проверка на дорогах» добралась до экранов лишь в 1986 году. Зато спустя два года Германа, сценариста Эдуарда Володарского и других членов съёмочной команды наградили Государственной премией СССР.

Уже при создании своего полноценного дебюта Герман проявил свою склонность к перфекционизму. Он хотел, чтобы у партизан была одежда, максимально похожая на обмундирование времён войны. Источником стали трофейные съёмки, сделанные немцами, – отечественная хроника была засекречена.

Фото: kinopoisk.ru

«Двадцать дней без войны»

Следующая работа Германа также связана с Великой Отечественной войной. В центре сюжета – фронтовой журналист, который на пару недель отправляется в отпуск в Ташкент.

Главную роль исполнил Юрий Никулин, который изначально отказывался от съёмок в фильме. Он считал, что не подходит по возрасту (актёру в 1975 году было 54 года) и по темпераменту. Пару Никулину на экране составила Людмила Гурченко.

«Двадцать дней без войны» был снят по повестям Константина Симонова, который был фронтовым корреспондентом. С помощью литературы и настоящих воспоминаний о войне, в том числе от Никулина, Герман хотел правдиво показать жизнь в тылу, где у людей часто было чувство безнадёжности.

Фото: kinopoisk.ru

«Мой друг Иван Лапшин»

Следующий фильм Герман снял только в 1982 году (вышел он лишь спустя два года). Центр внимания режиссёра с военного периода переключается на 1930-е годы.

Картина по повести Юрия Германа рассказывает о сотруднике уголовного розыска, его друге и актрисе, к которой главный герой испытывает чувства. Алексей Юрьевич говорил, что хотел делать фильм не о детективной истории или любовном треугольнике, а о самом времени довоенного СССР.

Герман нередко привлекал к съёмкам непрофессиональных актёров. В картине «Мой друг Иван Лапшин», где играл Андрей Миронов, он пошёл дальше, чем обычно, и пригласил на роль главаря банды настоящего вора и убийцу.

«Я к нему подошёл и спросил: «Вас как зовут?» – «Жора». – «Вы не сердитесь на меня, я кинорежиссер, мне нужно знать – вы в тюрьме случайно не сидели?» – «А как же! 11 лет». – «За что?» – «Во–первых, по статье за воровство, а там еще убийство подкатило». – «А у меня не можете сняться?» Он захотел. Стали мы с ним работать, и он нам очень много показывал – как надо, как не надо», – рассказывал Герман.

Алексей Юрьевич на международном кинофестивале в Локарно был удостоен за фильм нескольких призов, также он получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

Фото: kinopoisk.ru

«Хрусталёв, машину!»

Действие предпоследней работы Германа, как и его предыдущих фильмов, происходит в эпоху Сталина. На этот раз речь идёт о последних годах правления Иосифа Виссарионовича и о конце тирании.

Работа над драмой длилась семь лет. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 1998 году. Одна часть критиков плохо приняла фильм, в том числе из-за сложности повествования, другая назвала его шедевром Германа.

Режиссёр называл картину «нашим представлением о России, о том, что это такое, почему мы такие несчастные». Герман говорит о сталинских репрессиях и других темах, связанных с СССР, о которых не было принято говорить в открытую.

«Мне исполнилось 60 лет. Время подводить итоги. <...> Желание делать такую картину объяснено словами бабушки в кадре: «Я так много помню, так много знаю. Как жаль, что всё это уйдет вместе со мной», – описывал замысел Алексей Юрьевич.

Фото: kinopoisk.ru

«Трудно быть богом»

Фильм-легенда, работу над которым Герман завершить не успел. Он скончался за десять месяцев до премьеры картины.

Герман хотел экранизировать повесть братьев Стругацких ещё в 1960-е годы, вскоре после выхода произведения. К рабочему процессу он смог приступить лишь через год после премьеры «Хрусталёв, машину!», то есть в 1999 году. «В моём новом фильме есть одна фраза, которая должна вбиться в голову каждому человеку: там, где торжествует серость, к власти приходят чёрные», – рассказывал режиссёр.

Съёмки были сложными – они велись в Чехии и лишь в плохую погоду, потому что по сюжету не могло быть ясного неба. Некоторые сцены могли создавать неделями. Монтаж фильма длился два года, после чего в студии полностью записывался звук. Пробный показ картины, которая носила название «Резня в Арканаре», состоялся в 2008 году, но затем произведение дорабатывали на протяжении пяти лет.

В феврале 2013 года Алексей Герман умер, фильм доделывал его сын, режиссёр Алексей Герман-младший. Он утверждал, что не менял «ни кадра в монтаже», а лишь работал со звуком. Премьеру устроили 13 ноября на Римском международном кинофестивале.

Критики называли «Трудно быть богом» невероятно сложным для просмотра фильмом, а также визионерским шедевром. «Я абсолютно разлюбил кино. Я не знаю, что мне делать. Я в нём хорошо разбираюсь, я умею — кто-то так сделал, а я могу сделать лучше, могу прийти и показать как. Очень приличным режиссёрам, даже западным. Не знаю, что со мной случилось. Может быть, я бесконечно устал», – говорил Герман в одном из своих последних интервью.

Фото: kinopoisk.ru