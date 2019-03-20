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Сергей Шнуров: из грязи в князи шоу-бизнеса

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Лидер группы «Ленинград» пережил годы длительных запоев и стал одним из известнейших музыкантов России. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как Шнур пришел к успеху.

Шнуров – уроженец Ленинграда, где провел детство и большую часть своей жизни. После окончания школы он учился на реставратора, а затем попал на философский факультет Теологического института. «Прошло три года, у меня родилась дочка, которую надо было кормить. И я ушел», – рассказал музыкант в интервью журналу Story. Шнуров не раз отмечал, что рад тому, что не закончил факультет.

Музыкой будущий «голос поколения» занимался еще со школы, а его первая группа, «Алкорепица», появилась в 1991 году. Затем недолгое время просуществовал проект «Ухо Ван Гога», пока в 1997 году не был создан «Ленинград».

Шнур подчеркивал, что у группы никогда не было продюсера, который занимался продвижением команды и ее имиджем. «Я понимал, что существует система под условным названием "русский шоу-бизнес". Если ты двигаешься линейно и играешь по правилам: не материшься, добиваешься ротации, общаешься с сильными этого мира, то все идет по накатанной. Но мне "короткие" деньги не интересны. Я считал, что эту систему можно обойти и взломать», – говорит один из самых финансово успешных музыкантов России.

За участниками «Ленинграда» закрепился образ хулиганов с пристрастием к спиртному, которые устраивают праздник. «Да, три года подряд бухал каждый день, но сейчас уже реже. Это до 30 можно пить и при этом все успевать, а после начинаются проблемы со здоровьем», – сказал Шнур порталу Kleo еще в 2007 году.

«Ленинград» набрал большую популярность благодаря песням с большим количествам мата, появлению композиций в кино, в том числе в фильме «ДМБ-2», и ротации на радио. Из-за нецензурной лексики в 2002 году Юрий Лужков, который тогда был мэром Москвы, запретил группе выступать в столице.
Фото: Instagram / @shnurovs; stars-news.ru
 

Одним из главных альбомов в карьере «Ленинграда» стала запись 2003 года «Для миллионов». На него попали хиты «Меня зовут Шнур», «Менеджер» и несколько песен с нецензурными названиями.

Продолжая заниматься музыкой, Шнуров пробовал себя и в других ипостасях. Он снимался в кино, в том числе в «Дневном дозоре» и «Дне выборов», а также был ведущим телепередач. Музыкант вел цикл программ «Ленинградский фронт», посвященных блокаде Северной столицы.

Занимался Шнур и картинами. Артист работал в собственном жанре «брендреализм». «Брендреализм есть замещение истинной реальности реальностью сделанной. Ты – это то, что ты ешь, что ты носишь и на какой машине ты ездишь. Внутренняя сущность человека уходит на второй план. Именно бренд определяет настоящее человеческое лицо. Выражение себя происходит через приверженность к марке», – объяснял артист.

В 2007 году в Мариинском театре состоялась премьера оперы «Бенвенуто Челлини» в постановке Василия Бархатова, в которой одну из ролей исполнил Шнур.
Фото: ru-bl.ru
 

Перерыв в творчестве «Ленинграда» был недолгим. Незадолго до распада коллектива Шнуров основал группу «Рубль», название которой было вдохновлено мировым экономическим кризисом 2008 года.

Возрождение «Ленинграда» случилось осенью 2010 года. По словам Шнурова, не последнюю роль сыграл щедрый гонорар. Если раньше группе предлагали за концерт 35 тыс. евро, то тогда сумма выросла до 250 тыс. евро. Шнур считает, что на ситуацию повлиял «искуственный дефицит» его группировки на сцене.

Выступления прошли под лозунгом «Снова живы для наживы». В рамках нового «Ленинграда» Шнур перепридумал концепцию группы. Он считал, что образ в майке-алкоголичке был полностью реализован, поэтому придумал сделать акцент на вокалистках.

В сентябре 2010 года вышел клип «Сладкий сон», в котором пела Юлия Коган. Девушка была в составе группы до 2013 года. Позднее звездами «Ленинграда» стала Алиса Вокс и Василиса Старшова, а сейчас в группе поев Флорида Чантурия.

Все в том же 2010 году важнейшим человеком в жизни Шнурова стала его жена Матильда. Музыкант рассказывал, что третья по счету супруга не сделала его лучше, а «просто спасла».

Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»
 

Пик в карьере Шнурова и группы «Ленинград» пришелся на 2016 год, когда вышли два суперуспешных хита «Экспонат» и «В Питере – пить». Песня про «лабутены» моментально поднялась в топы чартов, клип набрал миллионы просмотров, трек звучал повсюду.

В новых композициях Шнур концентрировался на актуальных темах, высмеивал различные пороки общества, но и сам параллельно превращался в символ современной культуры. Концерты собирали полные залы поклонников

В 2017 году «Ленинград» отмечал свое 20-летие, а в апреле следующего года Шнурову исполнилось 45 лет. Той же весной начался новый этап в его жизни – в мае музыкант объявил о расставании с Матильдой.

Пара официально развелась в августе. Конкретную причину никто не называл, но Шнур подчеркивал, что дело, как минимум, не в изменах с его стороны. Новой женой музыканта осенью стала Ольга Абрамова, светская львица 1991 года рождения из Екатеринбурга. Свадьбу он прокомментировал стихотворением в Instagram:

«Спросят, – мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк».

 

На стадионе «Зенит-арена» 19 октября прошел рекордный по количеству зрителей концерт среди всех российских исполнителей. На петербургском концерте «Ленинграда» побывали более 65 тыс. человек. Уже на следующий день группировка объявила стадионный тур по России. В марте 2019 года Шнуров заявил, что стадионный тур команды станет последним, он стартует 4 июня в Калининграде и завершится 12 октября в Петербурге.

Шнуров с Матильдой. Фото: Instagram / @shnurovs
 

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