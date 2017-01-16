Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

"Зеркало Дракулы"

В особняке Брусницыных, расположенном на Кожевенной линии Васильевского острова, есть "Зеркало Дракулы". С этим мистическим объектом связано несколько легенд, существующих уже не одно поколение.

Зеркало, по слухам, привезли из одного из венецианских дворцов-особняков, где хранился прах графа Дракулы.

В особняке Брусницыных оно появилось в начале XX века. Вскоре выяснилось, что все люди, которые смотрят в зеркало, начинают себя плохо чувствовать.

Согласно одной из легенд, на свое отражение особенно часто смотрела дочь Брусницына, из-за чего она впала в безумие. Ее поместили в клинику, где диагностировали истерию.

По другой легенде, часто любовалась собой в зеркале одна из служанок Брусницыных. Она сошла с ума и покончила с собой. Еще две служанки, по словам очевидцев, исчезли, когда вошли в комнату с зеркалом.

Перед революцией 1917 года Брусницыным пришлось покинуть особняк. После этого зеркало ненадолго перенесли во Дворец культуры им. Кирова, а затем вернули в особняк, где уже находилась дирекция кожевенного завода, расположенного по соседству. Его поместили в кабинет директора кожевенного завода, и однажды директор пропал без вести. Вслед за ним исчез и один из рабочих.

В настоящее время точно неизвестно, где находится "зеркало Дракулы". Возможно, оно хранится в тайнике особняка.

Где: Кожевенная линия, 27

Фото: livejournal.com/exposov

Статуя богини Мут-Сохмет

В Египетском зале Эрмитажа хранится статуя богини Мут-Сохмет. Это один из самых старых артефактов Древнего Египта, которые находятся в России.

Сохмет была богиней войны, покровительницей врачей и хранительницей мира. Она отличалась суровым нравом, и однажды богиня захотела уничтожить всех людей. Боги, чтобы успокоить Мут-Сохмет, дали ей покрашенное в красный цвет пиво, которое она приняла за человеческую кровь. После этого она перестала желать смерти человечеству.

По легенде, каждый год в полнолуние на коленях статуи богини появляется лужа красного цвета. Согласно другой версии, ее ноги покрываются красным налетом каждый раз, когда Россию ждут глобальные катастрофы. Говорят, последний раз это было в 1991 году.

Где: Дворцовая площадь, 2

Когда: пн, вт, чт, сб, вс — с 10:30 до 18:00, ср и пт — до 21:00

Сколько: информацию о билетах можно узнать здесь

Фото: pinterest.com

Кланяющийся Петр

Другим мистическим экспонатом Эрмитажа является восковая фигура Петра I. Ее создавали же после смерти самого императора мастера из России и Европы. Посетители Эрмитажа утверждали, что фигура Петра вставала, кланялась гостям, а затем указывала на дверь, провожая людей.

В прошлом веке при реставрации внутри фигуры императора обнаружили шарниры, с помощью которых можно поднимать и сажать копию Петра. Тем не менее, в фигуре не нашли никакого механизма, который позволял бы основателю Петербурга двигаться самостоятельно.

Где: Дворцовая площадь, 2

Когда: пн, вт, чт, сб, вс — с 10:30 до 18:00, ср и пт — до 21:00

Сколько: информацию о билетах можно узнать здесь

Фото: saint-petersburg.com

"Бурлаки на Волге"

Легенда, касающиеся знаменитого произведения Ильи Репина, связана и с другими картинами легендарного живописца. Говорят, что все бурлаки, позировавшие для Репина, скончались преждевременной смертью.

Возможно, это лишь слухи, но многие люди, которые выступали натурщиками для художника, действительно умирали вскоре после завершения картин. Хирург Николай Пирогов, композитор Модест Мусоргский, писатель Алексей Писемский, пианистка Луиза де Мерси-Аржанто, государственный деятель Петр Столыпин — Репин делал их портреты незадолго до того, как они скончались.

Писатель Корней Чуковский боялся позировать Репину именно из-за этих мистических явлений. Чуковский сказал, что при обсуждении этого присутствовал писатель-юморист О. Л. д'Ор, который попросил в связи с этим "сделать милость" и написать портрет Столыпина, которого они не любили. Вскоре после этого Репина действительно попросили написать Столыпина. Портрет был готов в 1910 году, политик умер в 1911 году.

Где: Инженерная улица, 4

Когда: с пятницы по понедельник и в среду с 10:00 до 18:00, в четверг с 13:00 до 21:00, вторник — выходной день

Сколько: информацию о билетах можно узнать здесь

Фото: superrepo.org

Скелет великана

Петр I в 1710-е годы привез в Россию француза Николя Буржуа, отличавшегося высоким ростом — 226.7 см. Царь назначил его на должность гайдука, а вскоре он женил Буржуа на высокой девушке, так как хотел, чтобы их дети были такими же высокорослыми. Планам не удалось осуществиться, француз скончался в 1724 году, не оставив потомства.

После смерти великана для Кунсткамеры изготовили манекен, который имитировал фигуру Буржуа, при этом обтянут он был его же кожей. Рядом с фигурой установили настоящий скелет француза.

В 1747 году в Кунсткамере произошел пожар, из-за чего у скелета гиганта исчезла голова, ее пришлось заменить на другую. С тех пор и появилась легенда о том, что по залам музея бродит безголовый скелет, который ищет свой череп. По слухам, это явление видел и бывший директор Кунсткамеры Рудольф Итс. Он говорил, что это правда, и добавлял, что призрак довольно миролюбивый.

Где: Университетская набережная, 3

Когда: со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник — выходной

Сколько: взрослый билет — 300 рублей, школьный, студенческий, пенсионный — 100 рублей

Фото: setfon.com

Могила Павла I

У правнука Петра I, императора Павла I, жизнь оборвалась при трагических обстоятельствах. Он был убит заговорщиками в Михайловском замке, где успел прожить лишь сорок дней.

Говорят, что смерть ему предсказала появившаяся в Петербурге незадолго до кончины императора юродивая. Она сказала Павлу, что он проживет столько лет, сколько букв в надписи над Воскресенскими воротами Михайловского замка. Их было 47, и именно на 47-м году жизни убили императора.

Легенды стали сопровождать Павла и после его смерти. Говорят, что любое желание сбудется, если прийти к могиле императора, прикоснуться к ней и произнести молитву.

Когда: подробное расписание доступно здесь

Сколько: информацию о билетах можно узнать здесь

Когда: особняк является заброшенным, поэтому попасть в него можно с помощью экскурсий, которые периодически проводятся разными организациями

Фото: vitalii.ru