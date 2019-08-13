Топ-6 мест в Петербурге, где можно поужинать со скидкой до 50%

Почти во всех заведениях из подборки под вечер прилавки быстро пустеют, а очередь из желающих вкусно и недорого покушать увеличивается с каждой секундой. Лучше приходить заранее.

ObedBufet

Демократичный ресторан «умного» самообслуживания в центре Северной столицы. На выбор – более 350 наименований популярных блюд из разных стран, с десяток авторских рецептов, пиво и вино.

Ежедневно после 21:00 здесь можно купить готовую продукцию со скидкой 30%, а после 22:00 – со скидкой 50%. Имейте в виду, что людей в это время в ObedBufet очень много.

Если не брать всё подряд, то ужин из трёх-четырёх блюд на одного обойдётся в 250-300 рублей.

Официальный сайт

Где: ТК «Невский центр» (Невский пр., 114-116)

Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00

Скидка 30% после 21:00; после 22:00 – 50%

Фото: vk.com/obedbufet

«Пироговый дворик»

В кафе-пекарнях можно сытно поесть, потратив до 300 рублей. Ужин можно «собрать» по предпочтениям – от вегетарианского до мясного. В меню – супы, салаты, горячие блюда и более 30 видов пирогов.

За час-два перед закрытием можно купить пироги со скидкой 20%, а кондитерские изделия – со скидкой 10%. Акция действует во всех кафе сети, кроме фирменного магазина у станции метро «Московские ворота».

Официальный сайт

Где: 22 кафе-пекарен по Петербургу

Когда: ежедневно с 09:00 до 22:00 (некоторые кафе работают до 18:00 или до 23:00)

Скидка 20% после 20:00 (в некоторых кафе – на час-два раньше)

Фото: vk.com/pirogovdvorik

«Буше»

Одна из лучших сетей пекарен города на Неве – раздолье для любителей сладостей и вкусной выпечки. В меню есть также супы, салаты, бутерброды и горячие блюда, например, паста с тунцом и халлуми на гриле. Из напитков – кофе, чай, молочный коктейль, смузи.

Цены в «Буше» не самые низкие, но по утрам здесь можно купить вчерашние хлебобулочные и слоёные изделия со скидкой 40%. А за час до закрытия – хлебобулочные и слоёные изделия, фаст-фуд, супы, салаты со скидкой 20%.

Официальный сайт

Где: 41 пекарня-кондитерская по Петербургу

Когда: ежедневно с 09:00 до 22:00 (некоторые кафе работают до 18:00 или до 23:00)

Скидка 20% после 21:00 (в некоторых кафе – на час-два раньше)

Фото: vk.com/bushe.bakery

Beer House

Наваристые супы, свежие салаты, немецкие колбаски, запечённые мидии, бургеры и много-многое другое со скидкой 50% можно отведать с воскресенья по среду с 23:00 до закрытия Beer House.

«Ночная трапеза» действует во всех барах сети, кроме Beer House Staff (ул. Некрасова, 25; Английский пр., 39; Комендантский пр., 30).

В будни акция действует ежедневно с 12:00 до 17:00.

Официальный сайт

Где: 17 баров по Петербургу

Когда: ежедневно с 12:00 до 06:00 (до последнего гостя)

Скидка 50% после 23:00

Фото: vk.com/beerhousebar

«ЦЕХ85»

Пирожные, торты, булочки и круассаны, печенье, ароматный хлеб – всё это есть в каждом «Цехе». Цены здесь и так адекватные, но за час до закрытия можно купить выпечку со скидкой 30%. Вчерашняя выпечка ещё дешевле – за полцены.

Официальный сайт

Где: 49 пекарен по Петербургу

Когда: будни – с 08:00 до 22:00; выходные – с 09:00 до 22:00

Скидка до 50% после 21:00

Фото: vk.com/tseh85

«Булочные Ф. Вольчека»

Отличные булочные с отличными ценами. Здесь продают свежий хлеб, вкусные мясные и сладкие пироги, торты и пирожные.

Официальный сайт

Где: 93 пекарни по Петербургу

Когда: ежедневно с 08:00 до 22:00

Скидка 30% после 21:30

Фото: vk.com/f.volchek