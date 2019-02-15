«Свидание с планетой»: топ-10 нескучных фильмов о проблемах экологии

Чем хороши документальные фильмы? Они не просто затрагивают острые темы, а еще помогают зрителю почувствовать себя частью чего-то большего, выходя за рамки государств и культур. Это бесценный опыт.

«Дом. История путешествия» (Home) 2009

В этом фильме прекрасно все, начиная от идеи и заканчивая съемкой. В нем вы увидите не только красоту Земли (снимали в 53 странах с вертолета), но и урон, который человек наносит планете – незаживающие шрамы от промышленных производств, войн и экологических катастроф.

Некоторые кадры настолько очевидно доказывали, что государства делают со свой землей, что, например, в Индии половину отснятого материала конфисковали, в Аргентине съемочную команду посадили на неделю в тюрьму, а в Саудовской Аравии и Китае отказали в проведении съемки. Во многих странах фильм вообще запрещен.

Создатели, кстати, решили распространять «Дом» бесплатно. Режиссер говорил: «Прибыль, которую мы ожидаем от фильма, исчисляется не в долларах или евро, а в количестве людей, которые посмотрят фильм, которые задумаются». Это интересная, запоминающаяся и познавательная картина.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.5/8.6 из 10

Жанр: документальный, драма, семейный

Фото: kinopoisk.ru

«Океаны» (Oceans) 2009

Почти 3/4 земной поверхности покрыты водой. Фильм предлагают заглянуть в подводный мир, остающийся загадкой для многих. Он показывает жизнь, о которой обычный человек практически не задумывается, ведь это «где-то далеко» и «его не касается».

Красота и разнообразие жизни под водой поразят и невольно влюбят в себя любого зрителя.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.2/7.8 из 10

Жанр: документальный, драма, семейный

Фото: kinopoisk.ru

Обязательно посмотрите фильм «Жизнь» 2011 года. Он обо всем. А также «Птицы» 2001-го (вторая часть вышла в 2004 году, третья – «Император» – в 2017-м) и «Микрокосмос» 1996 года. Последний рассказывает о насекомых и маленьких обитателях Земли.

«На конце удочки» (The End of the Line) 2009

Картина показывает то, как в основном люди поступают с живностью из фильма «Океаны». Ну а что делать – кушать то хочется.

Но возникает важный вопрос: насколько нам хватит морских ресурсов при таких темпах добычи? «На конце удочки» пытается на него ответить (местами жестко).

Рейтинг IMDb: 7.5 из 10

Жанр: документальный

«Бухта» (The Cove) 2009

Жители Таиджи ежегодно устраивают охоту на дельфинов: их загоняют в узкую бухту и отлавливают для продажи в океанариумы или на мясо. В год в прибрежных водах города гибнет до 23 тыс. дельфинов.

Сюжет «Бухты» напоминает детектив, ведь местные жители (и власти) не особо хотят распространяться о том, что они делают с млекопитающими. За съемочной группой следили, ей мешали и даже угрожали. Приходилось использовать скрытые камеры и хитрить.

Картина в свое время получила широкий общественный резонанс, репутация японцев была подорвана, а режиссеру Луи Сахойосу вручили оскар. Фильм также номинировался на 27 наград, 22 из них он выиграл. Были и плохие отзывы, картину называли пропагандой: «американцы едят коров, японцы едят дельфинов. В чем разница?».

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.1/8.5 из 10

Жанр: документальный, криминал

Фото: imdb.com

«Земляне» (Earthlings) 2005

Фильм посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными, а также вопросам вреда животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.

Кто такие земляне? Люди? Нет. Как справедливо сказано фильме, земляне – это еще животные и другие живые существа, населяющие планету. Они тоже хотят жить и цепляются за жизнь, словно человечество.

Это тяжелый фильм.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.8/8.7 из 10

Жанр: документальный

Другой хороший фильм о влиянии промышленного животноводства на экологию планеты (спродюсированный Леонардо ДиКаприо) – «Скотозаговор» 2014 года.

«Вода в бутылке» (Tapped) 2009

Через десять лет 2/3 планеты будут страдать от нехватки питьевой воды. Эта проблема коснется всех, независимо от места жительства. «Вода в бутылке» повествует о производстве и продаже бутилированной воды, а также о том, как компании-гиганты этой индустрии влияют на планету.

Почему корпорации владеют питьевой водой, если доступ к ней – одно из основных прав человека? Этот фильм – подробное исследование индустрии, которая стремиться присвоить и перепродать ресурс, который не должен становиться объектом торговли.

Рейтинг IMDb: 7.3 из 10

Жанр: документальный

Фото: imdb.com

«Спасти планету» (Before the Flood) 2016

Леонардо ДиКаприо, путешествуя от пустошей Гренландии к лесам Суматры и залам Ватикана, изучает влияние климатических изменений на планету. Он пользуется своими привилегиями, чтобы побеседовать с активистами, учеными и сильными мира сего, включая Барака Обаму, Илона Маска и Папу Франциска.

Изучая проблему со всех сторон, ДиКаприо ищет ответ на вопрос: что мы можем сделать, пока не стало слишком поздно?

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.8/8.3 из 10

Жанр: документальный, новости

Другой фильм с участием Леонардо ДиКаприо – «Одиннадцатый час» 2007 года. В нем он рассказывает об опасностях глобального потепления и способах восстановления экосистем нашей планеты.

Фото: kinopoisk.ru

«Гонка на вымирание» (Racing Extinction) 2015

Группа активистов поставила перед собой цель – пролить свет на две основные угрозы живой природе на Земле.

Первая исходит от международной торговли животными, растениями, лже-лекарствами и тониками, которые производятся в ущерб фауне, а затем продаются, ставя под угрозу существование целых видов живых существ. Вторая – скрытые выбросы углекислого газа, смертельные для живых организмов.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 8.2/8.2 из 10

Жанр: триллер, драма, приключения

Фото: kinopoisk.ru

«Неудобная правда» (An Inconvenient Truth) 2006

Фильм заработал в прокате почти 50 млн долларов (что очень много для жанра). В нем кандидат в президенты США 2000 года Альберт Гор рассказывает о глобальном потеплении: чем оно опасно и почему необходимо ограничить рост выброса в атмосферу углекислого газа.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.0/7.5 из 10

Жанр: документальный

Фото: kinopoisk.ru

«Погоня за ледниками» (Chasing Ice) 2012

Одной из главных опасностей глобального потепления чаще всего называют таяние полярных льдов – из-за этого поднимается уровень мирового океана, тонут целые страны и фатально для человека изменяется погода. Фотограф National Geographic Джеймс Балог не верил в глобальное потепление, пока по заданию редакции не съездил в Арктику и не увидел своими глазами его последствия.

Позже Балог сам собрал экспедицию для исследования арктических льдов и Гренландии. Он разработал специальное оборудование и камеры, которые позволяют отследить изменения ледников на протяжении нескольких лет. Несмотря на трудности, фотографу удалось собрать зловещие, но ужасно красивые доказательства глобального потепления – исчезновение тысячелетнего льда.

Рейтинг «Кинопоиск»/IMDb: 7.6/7.8 из 10

Жанр: документальный, биография

Фото: imdb.com