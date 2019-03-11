Не хуже «Властелина колец»: топ-5 трилогий 21 века

«Властелина колец» и «Хоббита» в подборке нет, так как они в представлении не нуждается, а замечательные фильмы «Матрица», «Назад в будущее», «Крестный отец», «Терминатор», «Люди в черном», «Час пик», «Блэйд», «Перед рассветом» начали выходить в прокат до 1 января 2001 года.

Темный рыцарь

Кристофер Нолан, пожалуй, один из самых выдающихся режиссеров современности. Ему удается снимать на различные темы и жанры, будь то война, космос, фокусы, фантастика, драма, любовь, триллер или детектив.

Удачным получилась и трилогия про Бэтмена (спасибо Хиту Леджеру за Джокера). Нолан не только вернул интерес к истории Брюса Уэйна (Кристиан Бэйл), но и преобразил ее в лучшую сторону.

Список фильмов: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008), «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

Средний рейтинг «Кинопоиск»: 8.2 из 10

Жанр: фантастика, боевик, триллер, криминал

Фото: kinopoisk.ru

Код Да Винчи

Три насыщенные истории о профессоре по религиозной символике Роберте Лэнгдоне (Том Хэнкс). Сначала герою приходится отстаивать свою честь, параллельно раскрывая тайну, способную подорвать могущество католической церкви.

Затем сам Ватикан обращается к Лэнгдону за помощью: орден Иллюминатов учиняет серию расправ над священниками. В последней части профессор, потеряв память, борется со злоумышленниками, которые пытаются отравить планету смертельным вирусом.

За три фильма герой неоднократно облазит заброшенные склепы и храмы, вспомнит множество интересных легенд, разоблачит лжецов. Идеально для любителей загадок.

Список фильмов: «Код Да Винчи» (2006), «Ангелы и Демоны» (2009), «Инферно» (2016)

Средний рейтинг «Кинопоиск»: 7 из 10

Жанр: триллер, детектив, боевик

Фото: kinopoisk.ru

Друзья Оушена

Вор Дэнни Оушен (Джордж Клуни) спустя сутки после выхода из тюрьмы уже планирует организовать сложнейшее в истории ограбление казино: он хочет украсть 160 млн долларов из трех мест. Для этого Оушен собирает одиннадцать «специалистов».

Со временем в команде происходят перемены, меняются лица. Но главное остается – они виртуозно занимаются кражами. Во втором фильме обаятельные мошенники пытаются совершить три ограбления в европейских столицах, а в третьем – снова грабят казино.

В 2018 году вышел фильм «8 подруг Оушена». Хотя он и связан с трилогией, его сложно назвать ее полноценной частью.

Список фильмов: «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Двенадцать друзей Оушена» (2004), «Тринадцать друзей Оушена» (2007).

Средний рейтинг «Кинопоиск»: 7.8 из 10

Жанр: триллер, криминал, комедия

Фото: kinopoisk.ru

Мальчишник в Вегасе

Три приключения четырех друзей, устроивших мальчишник в Вегасе, который должен был быть незабываемым. Однако с утра память их подводит. Героям приходится восстанавливать цепочку забавных событий и отвечать за вопросы: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба и куда делся жених?

Во второй части парни отправляются в Тайланд, а в третьей – попадают в криминальную передрягу.

Список фильмов: «Мальчишник в Вегасе» (2009), «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011), «Мальчишник: Часть III» (2013)

Средний рейтинг «Кинопоиск»: 7.2 из 10

Жанр: комедия, криминал

Фото: kinopoisk.ru

Человек-паук

Возможно, некоторым по душе больше приходятся новые фильмы об этом супергерое. Однако оригинальная трилогия с Тоби Магуайром по-прежнему остается самой узнаваемой в мире (хотя «Мстители» уже почти перетянули одеяло на себя).

В первом фильме Человек-паук обретает силу, учится ею управлять, борется с преступностью и Гоблином, во втором – с безумным доктором Отто Октавиусом, а в третьем – с самим собой и Песочным человеком.

Список фильмов: «Человек-паук» (2002), «Человек-паук 2» (2004), «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007)

Средний рейтинг «Кинопоиск»: 7.3 из 10

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Фото: kinopoisk.ru