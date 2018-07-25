Черчесов останется тренером сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работать с национальной командой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна.

По словам Симоняна, Черчесов будет готовить команду к Чемпионату Европы, который состоится в 12 странах, в том числе в России, в 2020 году. Он добавил, что руководство РФС в настоящее время определяет сроки, когда с тренером заключат новый контракт.

Исполняющий обязанности президента союза Александр Алев не смог назвать конкретную дату. Он отметил, что подробности будут известны на исполкоме РФС в четверг, 26 июля.

Черчесов возглавил российскую сборную в августе 2016 года. Контракт с ним рассчитан до августа 2018 года.

Тренер помог национальной команде добиться лучшего результата в новейшей истории России. Футболисты добрались до четвертьфинала Чемпионата мира, который проходил с 14 июня по 15 июля. Пройти в полуфинал помешала сборная Хорватии, которая затем уступила в финале Франции.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Черчесова одним из претендентов на звание лучшего тренера 2018 года. За титул он будет соревноваться с другими специалистами высшего класса, в том числе с Зинедином Зиданом, который был в мадридском «Реале».