Черчесов поборется с Зиданом за звание лучшего тренера года

Главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова номинировали на звание лучшего тренера 2018 года. Он попал в список претендентов по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Черчесов вывел российских футболистов в четвертьфинал Чемпионата мира, который проходил в России с 14 июня по 15 июля. Достижение национальной сборной стало лучшим результатом в новейшей истории страны. Добраться до полуфинала игрокам помешала Хорватия.

Тренер хорватов Златко Далич также попал в список номинантов. На награду, помимо него, претендуют другие наставники национальных сборных – Дидье Дешам (Франция), Гарет Саутгейт (Англия) и Роберто Мартинес (Бельгия).

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За звание лучшего тренера также посоревнуются следующие тренеры – Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля», Диего Симеоне из мадридского «Атлетико», Зинедин Зидан из мадридского «Реала», Эрнесто Вальверде из «Барселоны» и Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».

Награду получит кандидат, который наберет больше всего голосов болельщиков, футболистов и других тренеров. Имя победителя назовут 24 сентября.