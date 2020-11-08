«Зенит» проигрывает «Краснодару»

Завершился первый тайм матча 14 тура чемпионата РПЛ, на котором "Зенит" играет против «Краснодара». Сейчас счет 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил на 16 минуте нападающий клуба «Краснодар» Маркус Берг. Петербуржцы имели шанс сравнять счет, однако Дзюба на 45 минуте не сумел забить пенальти, назначенный «Краснодару» за игру рукой.

Напомним, что накануне в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что из-за инфидента форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром», лишь передав повязку капитана другому игроку — Деяну Ловрену.