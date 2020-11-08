Дзюбу отстранили от матчей из-за скандала

Нападающий ФК "Зенит" Артем Дзюба не будет принимать участия в матчах сборной России по футболу в ноябре. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Причиной стал скандал из-за интимного видео.

По словам Черчесова, команде сейчас необходима максимальная концентрация перед матчами с Молдавией, Турцией и Сербией, и она не может отвлекаться на посторонние вещи. Игроки сборной должны соответствовать своему статусу не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Черчесов считает, что мера поможет оградить от негатива не только команду, но и самого Дзюбу.

Ранее, 7 ноября, в сети появилось видео интимного характера, на котором пользователи социальных сетей узнали Артема Дзюбу. Футболист подвергся резкой критике со стороны общественности.