Россияне обыграли сербов. Игроки "Зенита" забили три гола

Как сообщает портал Nevasport, 3 сентября, в четверг, сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лига Наций.

Игра проходила в Москве, на "ВТБ Арене".

Счет был открыт нападающим Артемом Дзюбой в начале второго тайма в результате пенальти. На 69-й минуте второй гол забил защитник Вячеслав Караваев. Спустя десять минут сербский игрок Александр Митрович сократил разрыв, но уже через три минуты Артем Дзюба оформил дубль. Итоговый счет составил 3:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер сборной станислав Черчесов к концу матча получил желтую карточку.

Следующий матч Россия сыграет 6 сентября. Противником команды станет сборная Венгрии.