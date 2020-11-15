Три игрока «Зенита» вошли в состав сборной России на матч против Турции

Сегодня, в воскресенье, 15 ноября, В Стамбуле пройдет матч 5-го тура Лиги наций между Россией и Турцией. Станислав Черчесов, главный тренер российской сборной, назвал стартовый состав, в который вошли три игрока петербургского футбольного клуба «Зенит»: Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев. Кроме них с турецкой сборной сыграют спортсмены Гильерме Маринато, Фёдор Кудряшов, Геогрий Джикия, Андрей Семенов, Роман Зобнин, Денис Черышев, Алексей Миранчук и Антон Заболотный.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент Россия лидирует в своей группе. У сборной Турции три очка, у сборной России — восемь.