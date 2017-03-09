Новым послом ЧМ-2018 станет дирижер Валерий Гергиев

Новым федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года станет дирижер Валерий Гергиев. Сегодня, 9 марта, его должны были официально представить на празднике "100 дней до Кубка конфедераций" на "Зенит-арене", однако Гергиев не приехал.

"Гергиев заболел, очень хотел приехать и не смог по состоянию здоровья. Мы перенесли представление на другую дату, которую согласуем и объявим чуть позже. Его назначение неизбежно, он большой знаток и друг футбола", - рассказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Сегодня в Петербурге проходит праздник "100 дней до Кубка конфедераций". На "Зенит-арене" торжественно открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Двукратный чемпион мира Кафу привез в Петербург легендарный кубок конфедераций. К трофею имеют право прикасаться лишь те, кто его выиграл. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на "Зенит-арене".