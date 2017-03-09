Звезда футбола Кафу привез в Петербург легендарный кубок конфедераций

Двукратный чемпион мира Кафу привез в Петербург легендарный кубок конфедераций. Он представил его в рамках праздника "100 дней до Кубка конфедераций" на "Зенит-арене".

"Это огромное удовольствие находиться в Петербурге и на "Зенит-арене", принести этот кубок - это большая гордость. Один из самых замечательных стадионов из всех, которые я видел. К сожалею, сам я не смогу поиграть на нем, надеюсь, футболисты насладятся им во время Кубка и ЧМ-2018", - заявил Кафу.

К легендарному трофею имеют право прикасаться лишь те, кто его выиграл, поэтому остальным гостям праздника оставалось только фотографироваться с кубком конфедераций на поле.

Изначально предполагалось, что во время представления кубка на современном поле проведут "Символические 100 пасов", в которых примут участие сам Кафу, а также российские футболисты Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников и другие.

Однако в последний момент стало известно, что акцию отменили. "Организаторы праздника "100 дней до Кубка конфедераций" решили поберечь поле стадиона", - пояснил "Санкт-Петербург.ру" представитель арены.

Сегодня, 9 марта, в Северной столице проходит праздник "100 дней до Кубка конфедераций". На "Зенит-арене" уже торжественно открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кубок конфедераций запланирован на лето 2017 года - с 17 июня по 2 июля. Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на "Зенит-арене".