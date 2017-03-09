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На "Зенит-арене" открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций и ЧМ

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    В торжественной церемонии приняли учатие генсекретарь ФИФА Фатма Самура и звезда футбола Кафу.

    На "Зенит-арене" открыли памятную табличку в честь Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура и генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. 

    Также в церемонии приняли участие Михаил Боярский, футболисты Николай Гирев, Вячеслав Малафеев и звезда футбола - двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, чей приезд также анонсировали, на торжественных мероприятиях на стадионе не присутствовал. 

    "Город серьезно готовится к Кубку и ЧМ-2018. Мы построили чудесный стадион, который стал не только многофункциональной площадкой, но и украшением Петербурга", - заявил Георгий Полтавченко.

    Впервые в Петербург приехала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, которая в мае 2016 года стала первой женщиной на этой должности за всю историю федерации.

    "Мне радостно впервые здесь присутствовать. У меня появилась возможность увидеть настоящий исторический культурный Петербург. Я уже несколько лет мечтала приехать сюда. Уверена, ровно через сто дней к "Зенит-арене" будут прикованы взоры всего мира. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет ведущее место в России, а Петербург станет его сердцем", - отметила Самура.

    По ее словам, Северная столица и болельщики по всему миру долго ждали достройки арены, однако это того стоило, так как это "великолепное сооружение".

    "Мы с нетерпением ждем первый и финальный матчи Кубка, которые пройдут на "Зенит-арене". Это был довольно долгий путь и для ФИФА, и для оргкомитета, и для городов участников, и для российского правительства. Сейчас все работы завершены, и мы вышли на финишную прямую. Я с нетерпением жду моего следующего приезда в Петербург этим летом", - резюмировала генсекретарь ФИФА.

    По словам представителей стадиона, арена уже готова принять матчи. Между тем, как сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру", работы на "Зенит-арене" в настоящий момент идут полным ходом, помещения до сих пор не готовы принять ни футболистов, ни болельщиков.

    Кубок конфедераций пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчем открытия станет встреча между Россией и Новой Зеландией, сборные встретятся на "Зенит-арене".

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