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Экс-генподрядчик "Зенит-арены" подал иски к Смольному почти на миллиард рублей

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© Фото: vk.com/igor_albin

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Компания "Трансстрой" пытается взыскать средства за выполненные, но неоплаченные работы.

Экс-генподрядчик "Зенит-арены", компания "Трансстрой", подала иски к Смольному почти на миллиард рублей. В картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти указана общая сумма в 960 млн рублей.

Большую часть из этой суммы, 750 млн рублей, требует дочка корпорации "Инжтрансстрой-СПб", а 210 млн - сама компания "Трансстрой". Третьим лицом привлечен Банк ВТБ, выдававший гарантию исполнения контрактов.

Бывший генподрядчик стадиона на Крестовском острове пытается взыскать с комитета по строительству средства за выполненные, но неоплаченные работы, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источник, знакомый с конфликтом. Какие именно работы имеются ввиду, источник не уточнил.

Контракт с "Трансстроем" был расторгнут Смольным в конце июля 2016 года. Обе стороны обменялись взаимными обвинениями и несколькими исками в суд. Новым генподрядчиком строительства стала компания "Метрострой".

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей.

При этом "Метрострой" уже официальной объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Более того, по словам вице-премьера Виталия Мутко, адаптация арены к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полутора-двух млрд рублей. Смольный утверждает, что эти два млрд рублей уже вписаны в действующий контракт, и нового "вливания" денег не понадобится.

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