«Человек-материк»: в России и мире скорбят по Иосифу Кобзону

Сегодня, 30 августа, после продолжительной болезни умер народный артист СССР Иосиф Кобзон. Певца похоронят на Востряковском кладбище. В 2004 году у эстрадного исполнителя обнаружили онкологическое заболевание, после чего ему сделали операцию. В последний раз музыкант был госпитализирован этим летом.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в украинском городе Часов Яр. В 1956 году он окончил отделение разведочного бурения Днепропетровского горного техникума, в том же году и до 1959 года служил в Советской армии.

Во время службы его пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После увольнения в запас Кобзон поступил в институт имени Гнесиных (нынешнюю Российскую академию музыки имени Гнесиных), но прервал обучение, начав выступать на сцене. Из института он выпустился только в 1970-х годах.

Читайте также:

«Я больше не хочу быть супергероем»: лучшие цитаты Арнольда Шварценеггера



С 1971 года артист начал выходит ежегодно в финал «Песни года». Самый первый фестиваль «Песня года» в 1971 году как раз открылся песней Иосифа Кобзона «Баллада о красках». За ним закрепилось звание самого высокооплачиваемого певца Союза. Это действительно было так, его выступления оплачивались по самым высшим ставкам из возможных.

Известен Кобзон и активной гражданской позицией: посещал с концертами ударные комсомольские стройки, боролся за мир во всем мире, входил в состав международных делегаций, в 1980-е выступал для советских войск в Афганистане. По праву он может считаться крестным отцом современного российского «шоу-бизнеса».

В 1980 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 – народного артиста СССР. В начале 1990-х Кобзон с головой ушел в политику, став депутатом Верховного Совета СССР. Он занимался миротворческой деятельностью во время подавления чеченского сепаратизма.

Известен Кобзон по переговорам с бандой Басаева и захватчиками Театрального центра на Дубровке в 2002 году. В 2003 году Иосиф Давыдович вступил в партию «Единая Россия». Был депутатом Госдумы II–VII созывов. С 2011 года Кобзон был первым заместителем думского председателя комитета по культуре.

Фото: Евгений Одиноков / РИА «Новости»

Соболезнования

«Владимир Путин выразил глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Помимо эстрады Кобзон вел активную политическую, общественную, благотворительную деятельность, преподавал, занимался бизнесом», – написали в пресс-службе Кремля.

«Уход из жизни Иосифа Кобзона – невосполнимая утрата для отечественной культуры. Иосиф Давыдович был выдающимся мастером, разносторонне одаренным человеком... В его замечательных песнях каждый из нас может услышать для себя что-то близкое и родное», – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ушел из жизни величайший певец, величайший пассионарий, который своей жизнью и творчеством олицетворял целую эпоху. Без него невозможно представить нашу жизнь, все годы начиная с послевоенных лет и заканчивая сегодняшним днем», – отметил певец Лев Лещенко.

«Иосиф Давыдович был великим человеком. Мы были знакомы много лет, даже, можно сказать, были коллегами, ведь он более 20 лет работал депутатом ГД. В 1995-м он впервые избрался в парламент. Причем, в отличие от многих других артистов, которые в разные годы становились депутатами, Кобзон работал по-честному», – сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

«Он был не просто артистом с большой буквы, а великим человеком. Отзывчивым, добрым и неравнодушным. К нему за помощью и поддержкой шли все: и коллеги, и простые люди. Уникальный пример служения стране. Настоящий герой, спасающий детей в «Норд-Осте», и ласковый и любящий отец и дед», – подчеркнула певица Диана Гурцкая.

«С горечью узнал, что сегодня ушел из жизни один из величайших артистов современности, Иосиф Давыдович Кобзон. Его талант почитали миллионы людей. На хитах Иосифа Давыдовича выросли целые поколения», – отметил президент Молдавии Игорь Додон.

«Умер Кобзон. Великий человек. Человек-материк. Не меньше», – написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

«Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте также:

«Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что»: знаменитые цитаты Михаила Задорнова



«Выражаю соболезнование родным и близким народного артиста Иосифа Давыдовича Кобзона. Его творчество всегда останется и будет вдохновлять каждое поколение», – подчеркнула депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Главный голос страны и нескольких поколений - таким запомню Иосифа Кобзона. В нем были сила и мудрость, присущие большому артисту. Он был почетным гражданином Москвы и внес большой вклад в культурное развитие города. Мои соболезнования родным и близким», – заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Перестало биться сердце великого артиста, который был настоящим символом советской эстрады, символом целой эпохи. Иосиф Давыдович подарил нам песни, которые до сих пор любят и слушают люди разных поколений. Его творчество всегда было о главном – о Родине, о любви, о подвигах и чести», – сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Уход из жизни нашего земляка, на протяжении многих лет поддерживающего Донбасс и словом и делом – это уход целой эпохи», – заключил глава ДНР Александр Захарченко.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»