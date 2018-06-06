Шнуров раскрыл подробности расставания с Матильдой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о расставании с супругой, сообщает Esquire. Он намекнул, что причиной ухода Матильды стала не измена.

По словам музыканта, он попытался восстановить отношения, но «бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». На уточняющий вопрос, могла ли Матильда уйти к другому мужчине, Шнуров дал многозначительный ответ: «Да сам голову сломал».

Сергей и Матильда объявили о разводе 25 мая, попросив прессу не нарушать их личное пространство. Настоящие причины расставания бывшие супруги до сих пор не раскрывают.

45-летний музыкант и 32-летний ресторатор состояли в браке с 2010 года. Как рассказывала Матильда, они познакомились с Сергеем Владимировичем после одного из концертов. Музыканту понравилась девушка, похожая на «Царевну-Лебедь» с полотен Михаила Врубеля, после чего он начал оказывать ей знаки внимания.

Читайте также:

Сергей Шнуров сочинил собственный некролог в стихах



Предложение руки и сердца эксцентричный Шнуров сделал самым оригинальным образом – во время совместного поиска колбасы в холодильнике. Это был третий официальный брак для лидера «Ленинграда». В первый раз Шнуров женился в начале 1990-х во время учебы в религиозно-философском институте при Духовной семинарии.

В 1993 году у музыканта и его избранницы Марии Исмагиловой родилась дочь Серафима, однако брак продержался недолго. Во второй раз Шнуров женился в конце 1990-ых. В 2000 году Светлана Костицына подарила лидеру «Ленинграда» сына Аполлона.

Как и в первом случае, счастье оказалось мимолетным. Шнуров во время съемок фильма «Игры мотыльков» увлекся молодой актрисой Оксаной Акиньшиной. С будущей звездой российского кинематографа лидер «Ленинграда» прожил несколько лет, однако до загса пара не дошла.