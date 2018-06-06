  • 7 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 23:19 61.9025  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 23:19 72.8568  
Нефть($) 06.06.2018 75.83 +1.24
Нефть(p) 06.06.2018 4755.66 +41.48

Шнуров раскрыл подробности расставания с Матильдой

Автор:


© Фото: Instagram / @shnurovs

Темы дня

По словам музыканта, причиной развода была не измена.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о расставании с супругой, сообщает Esquire. Он намекнул, что причиной ухода Матильды стала не измена.

По словам музыканта, он попытался восстановить отношения, но «бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». На уточняющий вопрос, могла ли Матильда уйти к другому мужчине, Шнуров дал многозначительный ответ: «Да сам голову сломал».

Сергей и Матильда объявили о разводе 25 мая, попросив прессу не нарушать их личное пространство. Настоящие причины расставания бывшие супруги до сих пор не раскрывают.

45-летний музыкант и 32-летний ресторатор состояли в браке с 2010 года. Как рассказывала Матильда, они познакомились с Сергеем Владимировичем после одного из концертов. Музыканту понравилась девушка, похожая на «Царевну-Лебедь» с полотен Михаила Врубеля, после чего он начал оказывать ей знаки внимания.

Читайте также:

Сергей Шнуров сочинил собственный некролог в стихах

Предложение руки и сердца эксцентричный Шнуров сделал самым оригинальным образом – во время совместного поиска колбасы в холодильнике. Это был третий официальный брак для лидера «Ленинграда». В первый раз Шнуров женился в начале 1990-х во время учебы в религиозно-философском институте при Духовной семинарии.

В 1993 году у музыканта и его избранницы Марии Исмагиловой родилась дочь Серафима, однако брак продержался недолго. Во второй раз Шнуров женился в конце 1990-ых. В 2000 году Светлана Костицына подарила лидеру «Ленинграда» сына Аполлона.

Как и в первом случае, счастье оказалось мимолетным. Шнуров во время съемок фильма «Игры мотыльков» увлекся молодой актрисой Оксаной Акиньшиной. С будущей звездой российского кинематографа лидер «Ленинграда» прожил несколько лет, однако до загса пара не дошла.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram