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Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой

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© Фото: Instagram / @shnurovs

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Лидер группировки «Ленинград» и ресторатор прожили в браке восемь лет.

В пятницу, 25 мая, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе со своей женой Матильдой. Причины подобного решения супруги не раскрывают.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», – написал Шнуров в своем Instagram.

45-летний музыкант и 32-летний ресторатор состояли в браке с 2010 года. Как рассказывала Матильда, они познакомились с Сергеем Владимировичем после одного из концертов. Музыканту понравилась девушка, похожая на «Царевну-Лебедь» с полотен Михаила Врубеля, после чего он начал оказывать ей знаки внимания.

Предложение руки и сердца эксцентричный Шнуров сделал самым оригинальным образом – во время совместного поиска колбасы в холодильнике. Это был третий официальный брак для лидера «Ленинграда». В первый раз Шнуров женился в начале 1990-х во время учебы в религиозно-философском институте при Духовной семинарии.

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В 1993 году у музыканта и его избранницы Марии Исмагиловой родилась дочь Серафима, однако брак продержался недолго. Во второй раз Шнуров женился в конце 1990-ых. В 2000 году Светлана Костицына подарила лидеру «Ленинграда» сына Аполлона.

Как и в первом случае, счастье оказалось мимолетным. Шнуров во время съемок фильма «Игры мотыльков» увлекся молодой актрисой Оксаной Акиньшиной. С будущей звездой российского кинематографа лидер «Ленинграда» прожил несколько лет, однако до загса пара не дошла.

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