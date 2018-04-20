Заявление в загс можно будет подать за год до даты заключения брака

Россияне смогут подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект подготовило министерство связи и массовых коммуникации, поправки предлагают внести в Семейный кодекс России и закон «Об актах гражданского состояния».

На данный момент заявление подается за месяц-два до даты заключения брака, но из-за большого количества желающих назначить день бракосочетания на знаменательную дату это удается далеко не всем.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства намерен поддержать документ. Эксперты полагают, что документ разгрузит загсы и позволит россиянам сэкономить на зарубежных турах, если они хотят провести церемонию в другой стране.

«Текущая система приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Ранее стало известно, что россияне стали чаще заключать браки. Количество свадеб в стране растет впервые с 2014 года. С января по сентябрь 2017 года россияне заключили 826 тыс. браков – на 6% больше, чем годом ранее.

Самым привлекательным месяцем для свадьбы стал июль. Тогда поженились 150 тыс. пар – рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет.

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