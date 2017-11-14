Россияне стали чаще жениться

Россияне стали чаще заключать браки. Это следует из информации Росстата, отмечают «Известия».

Количество свадеб в России растет впервые с 2014 года. С января по сентябрь россияне заключили 826 тыс. браков – на 6% больше, чем годом ранее.

Самым привлекательным месяцем для свадьбы стал июль. Тогда поженились 150 тыс. пар – рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет.

Летние месяцы всегда пользуются наибольшей популярностью у желающих заключить брак, отметила начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова. Стремление сыграть свадьбу в июле также связано с празднованием Дня семьи, любви и верности.

«Свадебный бум также связан с красивой датой — 07.07. Еще и в году — семерка. В Подмосковье в этот день сочетались браком 250 пар. Такой красивой даты многие ждут и год, и два», — пояснила Филатова.

В прошлом году в июле и августе заключили примерно одинаковое количество браков. Однако до 2015 года чаще свадьбы устраивали в августе.