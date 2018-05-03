Сергей Шнуров сочинил собственный некролог в стихах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram собственный некролог. Музыкант в стихах рассказал о своей жизни в традиционном юмористическом стиле.

«Как умру — на урне напишите,

В Питере жил-был такой мол житель,

Не плохой, но точно не хороший,

Песни пел, плясал и скоморошил», - написал он.

Шнуров отметил, что «не вешал нос и в погожий день, и в непогожий». «Просто жил и не тужил, и просто помер-с», — добавил артист.

Фронтмен «Ленинграда» не рассказал, по какой причине решил сочинить некролог.

В середине апреля музыканту исполнилось 45 лет. В честь юбилея «Ленинград» выпустил свой первый за четыре года альбома под названием «Всякое».

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