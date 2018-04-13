«Ленинград» выпустил новый альбом в честь 45-летия Сергея Шнурова

Группа «Ленинград» впервые за четыре года выпустила новый альбом. Выход записи под названием «Всякое» приурочен к дню рождения лидера коллектива Сергея Шнурова – 13 апреля ему исполнилось 45 лет.

Музыкант отметил, что в последние годы не было времени и сил для создания полноценного альбома.

«И вот, у нас открылась новая репточка, что немаловажно, в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций», – написал Шнуров в аккаунтах «Ленинграда» в социальных сетях.

По словам лидера группы, получившуюся запись стоит считать синглом. Его группа опубликовала на своем YouTube-канале и популярных стриминговых площадках.

Одна из новых песен посвящена президенту России Владимиру Путину. В ней поется, что «невозможно сложная у Путина стезя: вроде бы ему все можно, но нельзя». Другая композиция с альбома называется «Цой».

В начале весны «Ленинград» поздравил девушек с 8 марта клипом «Не Париж» об истории супружеской пары. Согласно сюжету, жена выполняет работу по дому и параллельно спасает Землю, пока ее муж с гипсом на ноге смотрит телевизор, играет в компьютерные игры и ходит за пивом. Мужчине даже некогда взять трубку, потому что «заняты руки».

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