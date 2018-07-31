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«Я больше не хочу быть супергероем»: лучшие цитаты Арнольда Шварценеггера

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© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

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«Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные высказывания легендарного бодибилдера, актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния к его 71-летию.

О кино

 

Фраза «I’ll be back» всегда казалась мне немного девчачьей.

Мой друг Джеймс Кэмерон сделал вместе со мной три фильма – «Правдивая ложь», «Терминатор» и «Терминатор-2». Конечно, все это было в золотую пору кино – в эпоху низкобюджетного артхауса.

Я больше не хочу быть супергероем. Не хочу быть рыцарем в сверкающих доспехах, про которого даже те, кто сидят в последнем ряду, могут сказать: ага, этот чувак герой, он надерет всем задницы и спустит всех негодяев в сортир. Все это работало в 1980-е и ранние 1990-е. Но сейчас это уже никуда не годится.

В каждом моем фильме есть одна вещь, в которую я влюблен, – пистолет.

Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
 

О спорте

 

Последние три-четыре подхода заставляют мускулы расти. Эта зона боли отделяет чемпионов от всех остальных. У большинства людей кишка тонка продолжать заниматься, несмотря ни на что.

Я знаю, что большинство атлетов и моделей в обществе считают просто ходячими безмозглыми телами.

Я делаю те же упражнения, что и 50 лет назад, и это до сих пор работает. Я ем ту же пищу, что и 50 лет, и это до сих пор работает.

Член – это не мускул. Его не накачаешь, как плечи или грудь. Ты не сделаешь его больше, упражняясь с ним. Поверьте мне, это точно.

Нет легкого пути – только повторы, повторы, повторы.
Фото: Instagram / @schwarzenegger
 

Об успехе

 

Если что-то сложно запомнить, то это будет трудно забыть.

Есть шесть правил успеха. Верь себе, нарушай правила, не бойся облажаться, не обращай внимания на скептиков, старайся изо всех сил, давай что-то взамен.

Деньги не делают тебя счастливым. У меня сейчас 50 млн долларов, но я так же счастлив, как и когда было 48 млн.

Чтобы реализовать мысли, нужно выкладываться на 100% и никогда не переставать верить в мечту.

Мы всегда должны выходить за пределы.
Фото: Instagram / @schwarzenegger
 

О политике

 

Однажды я слушал речь [37-го президента США Ричарда] Никсона. Он говорил о свободе предпринимательства, снижении налогов и укреплении амии. Его слова были как глоток свежего воздуха. Я спросил друга, в какой партии Никсон. Он ответил: «Он республиканец». И я сказал: «Я буду республиканцем».

Один из фильмов с моим участием называется «Правдивая ложь». Вот как Демократическая партия должна называть свои собрания.

Я надеюсь, что когда-нибудь смогу почувствовать то, что чувствовал президент Кеннеди, когда он стоял перед 50 тысячами, и все эти люди аплодировали и кричали, соглашаясь со всем, что он говорил.

Я никогда не жил для того, чтобы быть политиком. Я никогда не жил для того, чтобы быть губернатором Калифорнии.

Ты получишь больше, если будешь миротворцем, а не воином.
Фото: kremlin.ru; Instagram / @schwartzenegger
 

О жизни

 

Пока я жив, я не забуду тот день, когда я поднял руку и поклялся быть примерным гражданином. Знаете, как я был горд? Я был так горд, что повязал себе американский флаг на плечо и ходил с ним весь день.

Я занимаюсь тем, что считаю нужным. Меня не интересует, что думают другие.

Если бы мою жизнь превратили в фильм, никто бы не поверил.

Жил-был бедный парень из деревни, спал на полу – не было кровати, не знал, что такое телевизор и холодильник. Ну, кем я мог стать у себя дома? Разве что коров пасти. Однако у меня была мечта, и я не сдавался, пока она не осуществилась. Главное – верить и не опускать руки, а все остальное получится.
Фото: Instagram / @schwarzenegger

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