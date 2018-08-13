В Москве умер посол России в Непале Андрей Будник

На 66 году жизни скончался посол России в Непале Андрей Будник. Об этом сообщается на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Согласно некрологу, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел, Будник умер 10 августа в Москве. Причина смерти дипломата не называется. В посольстве его кончину назвали скоропостижной.

«Ушел из жизни блестящий профессионал, глубоко разбирающийся в азиатской проблематике и всецело преданный делу продвижения интересов нашей страны на международной арене. Мы потеряли чуткого руководителя, мудрого наставника, надежного товарища», – заявили в МИД РФ.

Андрей Сергеевич работал в Непале с сентября 2015 года. Прежде на протяжении пяти лет он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Пакистане.

Будник также работал в Индии и государствах Южной Азии. Всего дипломат посвятил службе государству 40 лет.