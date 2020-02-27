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Картина дня: открытие Музея памяти жертв нацизма в Петербурге и смерть главного режиссёра Театра на Васильевском Владимира Туманова

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© Фото: Анастасия Филиппова / ПД

Темы дня

Где располагается новый музей и когда состоится прощание с Владимиром Тумановым.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало открытие в Петербурге первого в городе Музея памяти жертв нацизма. Он располагается на территории Военно-медицинского музея на улице Введенский канал, 6.

В экспозицию музея вошли более 100 предметов из Освенцима, Майданека и других концлагерей. Среди экспонатов – личные вещи узников и медицинские приборы нацистских врачей. По словам директора Военно-медицинского музея Анатолия Будко, они были представлены на Нюрнбергском процессе, а затем переданы в музей.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала смерть главного режиссёра Театра на Васильевском Владимира Туманова. Ему было 66 лет. Причины смерти не сообщаются. 

«Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы», – говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Главным режиссёром Театра на Васильевском Туманов стал в 2011 году. Его спектакли активно шли на зарубежных и российских гастролях, он был номинантом и лауреатом театральный премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

Прощание с Владимиром Тумановым состоится 2 марта в здании театра. Время прощания сообщат дополнительно.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало назначение на пост главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле в Петербурге Кирилла Соловейчика. Чиновник вступил в должность в четверг, 27 февраля. Утром его представили коллективу. Первыми об этом написали topspbtv (09:50), pitertv (10:05) и «78» (10:10).

В комитете не было руководителя на протяжении месяца. Место пустовало после ухода Юрия Калабина, который перешёл в правительство РФ. 

Ранее Кирилл Соловейчик занимал должность президента ОАО «Ленполиграфмаш» и был вице-президентом торгово-промышленной палаты Петербурга.

Самыми оперативными в Северной столице оказались «Невские новости», topspbtv и «78».

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