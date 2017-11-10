«Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что»: знаменитые цитаты Михаила Задорнова

Сегодня, 10 ноября, стало известно, что в возрасте 69 лет скончался писатель и юморист Михаил Задорнов. С ноября 2016 года он лечился от онкологического заболевания - рака головного мозга. Из-за курса химиотерапии многие концерты были отменены.

Биопсию ему провели в берлинской клинике "Шарите", а курс реабилитации он проходил в Прибалтике. В июне 2017 года стало известно, что Задорнов прекратил курс лечения ради того, чтобы побыть в кругу родных, называв процедуры изнуряющими и бесполезными.

Неделей ранее Задорнов принял православие. Об этом на своей странице в Facebook рассказал протоиерей Андрей Новиков: "По просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством".

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, окончил рижскую школу №10 и поступил в Рижский политехнический институт. Проучившись в нем два года, перевелся с потерей курса на факультет "Двигатели летательных аппаратов" Московского авиационного института, который окончил в 1974 году.

Во второй половине 1970-х годов был художественным руководителем, драматургом и режиссером студенческого эстрадного театра МАИ "Россия". В 1982 году состоялось первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР.

Задорнов являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он выпустил около 40 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков. Писатель был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.

Михаил Задорнов о политике:

«Россия - лучшая в мире Родина! Но самое несуразное государство».

«Дочери Владимира Путина не пойдут на выборы, потому что родителей не выбирают».

«Я часто больше верю легендам и мифам, чем официальной истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врет, а история меняется каждый раз со сменой власти».

«Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега: откат за откатом!»

«Невероятно, но в слове «преданный» сразу два смысла, причем взаимоисключающие друг друга: преданный кому-то и преданный кем-то. Вроде как для нас разница всегда была не столь существенна, что не надо было придумывать лишнее слово. Например, народ, преданный правительством, или народ, преданный правительству. Думаю, чтобы никогда не ошибиться, надо всегда говорить: мы, русские, - народ преданный».

«В России появились новые оборотни в погонах: полицейские, которые при виде взятки превращаются... в милиционеров».

«Когда я за границей, я скучаю по Родине, а возвращаюсь - я в ужасе от государства».

Михаил Задорнов о жизни:

«Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, а приятно».

«Только в России дерущиеся люди могут побить вместе того, кто хочет их разнять».

«Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что».

«Я иногда спрашиваю редакторов и продюсеров на телевидении: «Скажите, вы сами смотрите то, что вы снимаете?». Они говорят: «Да вы что! Мы для быдла делаем!». Моё желание, моя мечта, чтобы люди когда-нибудь все выключили телевизор!»

«Только наши люди в комментариях могут писать «Без комментариев».

«Объяснительная водителя автобуса: «Продавал билеты сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль».

«Только русский человек, если ему разрешить делать все, что угодно, не будет делать вообще ничего».

Михаил Задорнов об отношениях:

«Слово «замужество» очень точно делится на два слова: «за» и «мужество». Значит тем, кто долго замужем, надо давать медаль «Замужество».

«Они счастливо жили и долго. Пока не встретили друг друга».

«И это будут говорить, что у нас секса не было в Советском Союзе? Правильно! Потому что «секс» - это слово бизнеса, а у нас... У нас любовь, страсть была, темперамент был! Какой секс? Секс - это деловое предложение: «Пойдем заниматься сексом», - это бизнес-предложение, а она тебе: «Окей», - и что у вас получится? Это на обеденный перерыв рассчитано, а не на всю ночь».

«В Средние века гарантом доверия к женщине служил ключ от пояса верности. В наше время - пароль от странички в социальной сети».