Картина дня: потоп на проспекте Непокорённых и номинанты на премию «Оскар-2020»

Главной новостью, по данным «Монитора», стал прорыв трубы и потоп на проспекте Непокорённых, который случился вечером в воскресенье, 12 января. В настоящий момент специалисты ведут восстановительные работы.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что потоп, который достигал уровня машин, устранили к 22:00. В организации отметили, что все дома на севере города остаются с водоснабжением.

Восстановительные работы продолжатся до вечера 13 января. Рабочие должны частично заменить чугунную трубу на стальную.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало объявление номинантов на премию «Оскар-2020». Из петербургских СМИ первыми об этом написали Gazeta.SPb (17:00), Topspbtv и «Бумага» (17:05).

Как сообщается на официальном канале премии на YouTube, лучшим фильмом может стать «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в Голливуде» или «Паразиты».

За звание лучшего актёра будут бороться Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Дикаприо («Однажды в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

За приз в номинации «Лучшая актриса» будут соревноваться Синтия Эриво («Гариетт»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала смерть режиссёра Константина Бромберга в США, в Детройте. Об этом сообщил в Facebook режиссёр Михаил Идов.

Согласно некрологу часовни Hebrew Memorial Chapel в пригороде Чикаго, Бромберг скончался 10 января. Ему было 80 лет.

Бромберг наиболее известен как режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи». Он был автором трёх сюжетов для детского юмористического киножурнала «Ералаш». Как сообщил Идов, после переезда в США Бромберг кино не занимался.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Пятый канал» и Gazeta.SPb.