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Скончался балетмейстер и актер Валентин Манохин

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© Фото: vk.com/valentinmanohin

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Артист ушел из жизни в возрасте 77 лет, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В Петербурге на 78 году жизни скончался советский и российский танцовщик, балетмейстер и актер Валентин Манохин. Причины смерти артиста стало онкологическое заболевание на последней стадии. О дате и месте похорон станет известно позднее.

Манохин родился в 1940 году в туркменском городе Балканабаде. В 1953 по 1954 год учился в Хореографическом училище при Большом театре в Москве. С 1955 по 1956 годы учился в Хореографическом училище имени Вагановой в Ленинграде.

С 1970 по 1980-ые годы работал в качестве постановщика танцев и пластики. Участвовал в создании фильмов «Опасные гастроли» с Владимиром Высоцким и «Волшебный фонарь» с Людмилой Гурченко.Читайте также:Скончался олимпийский чемпион 1956 года по футболу Алексей Парамонов

С начала 90-х артист работал преимущественно за рубежом – в Италии, Испании, Израиле, сочетая педагогическую деятельность с постановками для программ варьете.

Ранее, 19 августа, на 96-м году жизни скончался Михаил Бобров, почетный гражданин Петербурга и старейший покоритель Северного полюса. По словам его сына, сердце отца работало идеально, «но онкология взбунтовалась и привела к печальному результату».

 

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