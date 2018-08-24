Скончался олимпийский чемпион 1956 года по футболу Алексей Парамонов

Бывший футболист и заслуженный тренер РСФСР Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Парамонов умер в московской больнице, куда его положили в конце июля. С 18 августа он находился в реанимации, сообщает ТАСС.

«Невозможно недооценить тот вклад, который внес в развитие отечественного футбола великий Алексей Парамонов. Он стал примером и кумиром не одного поколения игроков. Российский футбольный союз окажет необходимую поддержку его семье. Мы понесли огромную потерю, скорбит весь спортивный мир», – заявил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Алексей Парамонов выступал за московский «Спартак» с 1947 по 1959 годы. Он сыграл за клуб 302 матча, забил 73 года и четыре раза становился победителем Чемпионата СССР.

Вместе с национальной командой Парамонов выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Позднее он тренировал советскую сборную.