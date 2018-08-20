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Умер почетный гражданин Петербурга Михаил Бобров

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© Фото: gov.spb.ru

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Во время блокады Ленинграда он помогал маскировать шпили Адмиралтейства и других зданий.

На 96-м году жизни скончался Михаил Бобров, почетный гражданин Петербурга и старейший покоритель Северного полюса. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на его сына Михаила.

Бобров умер в воскресенье, 19 августа. По словам сына Михаила Михайловича, сердце его отца работало идеально, «но онкология взбунтовалась и привела к печальному результату».

От имени депутатов Законодательного собрания Петербурга соболезнования вызарил спикер Вячеслав Макаров. «Ушел из жизни настоящий герой, защитник Ленинграда, выдающийся спортсмен, человек невероятного жизнелюбия, силы духа и душевной щедрости. Благодаря своим великим делам, поступкам и достижениям он еще при жизни стал легендой Северной столицы», – сказал он.

Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года. Во время блокады Ленинграда он работал в группе альпинистов, которые маскировали шпили соборов и других достопримечательностей Северной столицы, и принимал участия в боях на центральных перевалах Главного Кавказского хребта.

Затем Михаил Михайлович преподавал в различных петербургских вузах и занимался научными работами. Бобров был одним из основателей отечественной школы современного пятиборья.

В 1999 году в возрасте 76 лет он покорил Северный полюс, достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Почетным гражданином Петербурга Бобров стал в 1994 году. Спустя 12 лет на аллее славы Гуманитарного университета профсоюзов в его честь установили памятник.

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