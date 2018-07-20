Умерла первая жена Владимира Высоцкого

Народная артистка России Иза Высоцкая, первая жена Владимира Высоцкого, скончалась в Нижнем Тагиле на 82 году жизни. Об этом говорится на официальной странице Нижнетагильского драматического театра. Причины смерти актрисы не сообщаются.

«Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!» – говорится в официальном сообщении.

Прощание с Высоцкой состоится в зале ритуальной службы «Реквием». 22 июля. Ее похоронят на кладбище на «Аллее Славы». В начале театрального сезона актрисе посвятят один из спектаклей, дирекция театра планирует установить Изе Константиновне памятную доску.

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Высоцкая родилась 22 января 1937 года. Окончила школу-студию имени В.Немировича-Данченко при МХАТ СССР в 1958 году, где училась вместе с Высоцким. С 1960 по 1965 год была замужем за Владимиром Семеновичем.

Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, Ростове-на-Дону, Перми, Владимире. С 1970 года являлась артисткой Нижнетагильского театра. В 2017 году издала биографическую книгу «С тобой... и без тебя», где расскаывает об отношениях с молодым Высоцким.

Ранее, 2 июля, в Петербурге скончалась актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Заслуженная артистка России скончалась на 47 году жизни после продожительной борьбы с онкологией.