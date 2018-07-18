Умер актер Владислав Жуковский, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей»

Заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался в Красноярске на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Красноярском драматическом театре имени Пушкина, где актер проработал последние 40 лет. Дату и место прощания назовут позднее.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский», – говорится в сообщении театра.

Жуковский родился в 1944 году в селе Караульное Красноярского края. С 1946 года жил в Москве. После окончания семи классов поступил в ремесленное училище, которое закончил по специальности «слесарь-сборщик промышленной продукции». Работал на машиностроительном заводе имени Хруничева, служил в армии – в группе советских войск в Германии.

После увольнения в запас был принят на работу на «Мосфильм» – механиком съемочной техники. Вскоре получил аттестацию «ассистент кинооператора». С 1969 по 1973 годы учился в Высшем театральном училище имени Щепкина, получил специальность «актер драматического театра и кино».

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С 1978 года служил в Красноярском краевом театре драмы имени Пушкина, параллельно преподавал на театральном факультете Красноярского государственного института искусств.

В театре он сыграл Кощея («Иван-царевич»), Глупого короля («Бременские музыканты»), Симеонова-Пищика («Вишневый сад»), Хлынова («Горячее сердце»), Караулова («Чужой ребенок»), Антуана («Ма-Муре»), Толстого («Петр и Алексей») и других.

На экранах дебютировал в 1964 году, отметившись эпизодической ролью разбойника в «Морозко» Александра Роу. В дальнейшем снялся в картине «Емельян Пугачев» (1978) и в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Ранее, 2 июля, в Петербурге скончалась актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая. Заслуженная артистка России скончалась на 47 году жизни после продожительной борьбы с онкологией.

