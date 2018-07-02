В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая‍

Актриса петербургского Театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России Ольга Лозовая скончалась в возрасте 46 лет после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе театра. О времени и месте прощания объявят позже.

«Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии - такой она была на сцене. Хрупкая, женственная и необычайно сильная духом – такой она была и останется в памяти друзей и коллег», – отметили в театре.

Лозовая знаменита по ролям Кармелы в «Донье Жуаните», Изабеллы в «Венских встречах», Минни в «Хелло, Долли!», Флоретты в «Синей бороде» и Ольги Хромовой в «Веселой вдове». Удавались актрисе и роли в мюзиклах, где требуется совершенно иная манера пения.

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В 2004 году Лозовая получила I премию на Международном конкурсе артистов оперетты имени Михаиля Водяного в Одессе. В 2009 году она была награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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