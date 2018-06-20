Умер актер Юрий Ароян, сыгравший в «Бандитском Петербурге»

В Петербурге на 68 году жизни скончался актер Юрий Ароян, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «След» и «Бандитский Петербург». Тело мужчины нашли в его квартире на Почтамтской улице.

По словам подруги Арояна Татьяны Муртазиной, причиной смерти артиста могла стать сердечная недостаточность, сообщает РБК. За месяц до смерти актер оступился и сломал ногу, почти больше месяца он носил гипс. Из-за ограниченности движения у артиста обострились хронические заболевания, от госпитализации он отказывался.

Ароян родился в грузинском городе Ткибули. После школы он переехал в Армению, где окончил Ереванский институт физкультуры. Затем поступил в Ярославское театральное училище им. Волкова. В кино артист дебютировал в 1978 году в фильме «Молодая жена». Затем снимался в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».

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