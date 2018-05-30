На месте убийства Бабченко нашли три гильзы от патронов для пистолета Макарова

Украинские правоохранители нашли на месте убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве три гильзы от патронов калибра 9 мм для пистолета Макарова, сообщает УНН. В полиции подтвердили, что киллер трижды выстрелил в спину репортера.

Бабченко убили вечером 29 мая на пороге собственной квартиры, расположенной на Никольско-Слободской улице. Скорую помощь раненому Бабченко вызвала супруга, которая в момент убийства находилась в ванной комнате и услышала хлопки. Спасти журналиста не удалось, он скончался по пути в больницу.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве. По словам представителей ведомства, это далеко не первый раз, когда российские журналисты и политики гибнут на Украине.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман увидел в расправе над Бабченко российский след. По словам политика, российская тоталитарная машина не простила журналисту честности и принципиальности.

Бабченко родился в Москве в 1977 году, участвовал в двух чеченских войнах. После окончания службы в 2000 году стал работать в журналистике. Он был военным корреспондентом газеты «Московский комсомолец» и передачи «Забытый полк». Впоследствии сотрудничал со многими изданиями, работал в «Новой газете».

Становился лауреатом нескольких литературных и журналистских премий, является автором сборника рассказов «Алхан-Юрт». В своих материалах Бабченко подвергал критике действия российских властей на Украине, обвинял Кремль в развязывании войны. В 2017 году из-за постоянных угроз переехал жить в Киев. В столице Украины Бабченко работал на телеканале ATR.