Напавшего на журналистку Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

Бориса Грица, который напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, отправили на принудительное лечение. Пресненский суд Москвы освободил его от уголовной ответственности, сообщила «Медиазона».

Грица обвиняли в покушении на убийство. Согласно проведенной экспертизе, в момент преступления он не осознавал, что делает. У него диагностировали параноидную шизофрению.

На принудительном лечении настаивали следствие и обвинение. Защита не оспаривала заключение врачей, но просила смягчить обвинение. Адвокаты настаивают, чтобы Гриц, имеющий двойное гражданство, лечился в Израиле.

В своем последнем слове Гриц снова заявил, что Фельгенгауэр телепатически связывалась с ним с 2012 года. По его словам, до лета 2017 года контакты носили спокойный характер, а затем перешли в романтическую сторону.

«Татьяна стала меня сексуально насиловать, было это три месяца до середины октября. Я пытался Татьяну остановить самыми разными способами – писал ей в фейсбуке, писал в своем блоге, обращался к ее коллегам, к Венедиктову (главный редактор «Эха Москвы», – прим. ред.) и к ее приемному отцу Павлу Фельгенгауэру... 23 октября я почувствовал, что я должен это каким-то образом прекратить», – сказал Гриц.

Он отметил, что не собирался убивать журналистку. «Я 20 лет жил в Израиле и работал в вооруженной охране. Я знаю, как обращаться с ножом, и если бы я хотел убить, я ее убил», – сказал Гриц.

Борис Гриц ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею 23 октября 2017 года в редакции «Эха Москвы». Журналистку после инцидента доставили в больницу в средне тяжелом состоянии. Она вернулась в эфир радиостанции через две недели после инцидента, несмотря на запреты врачей.

Профсоюз журналистов сделал заявление, что часть вины на нападение должны взять на себя федеральные телеканалы, которые ранее выпустили сюжеты, разжигающие ненависть в адрес Фельгенгауэр.

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение не имело какого-либо подтекста. «Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», – сказал глава РФ.