«Убийство» Бабченко: как резонансное преступление оказалось инсценировкой

Полиция Украины вечером 29 мая сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде своего дома. Первым тело увидела жена Бабченко Ольга, вскоре в интернете появились фотографии, на которых журналист лежит в крови.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследованием смерти Бабченко занялись и украинские правоохранители.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста. Он заявил, что «российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова политика «верхом цинизма».

Петербуржцы днем 30 апреля стали приносить к Соловецкому камню на Троицкой площади цветы в память о Бабченко. Смерть журналиста вызвала большой общественный резонанс, который стал еще масштабнее, когда Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что Бабченко жив.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

В Киеве состоялась пресс-конференция, на которой глава СБУ Василий Грицак назвал произошедшее спецоперацией силовиков. Ее организовали из-за готовившегося покушения на журналиста. По словам Бабченко, операцию планировали два месяца, а он о ней узнал месяц назад. Его близкие и родные ничего не подозревали, поэтому журналист извинился перед ними.

По данным СБУ, организатором покушения был гражданин Украины Г., которого завербовали российские спецслужбы. Ему обещали 40 тыс. долларов. Исполнителем убийства он якобы предложил стать одному из ветеранов АТО (Антитеррористическая операция, которой власти Украины называют боевые действия на востоке Украины, – прим. ред.).

Человек под именем Г. должен был также закупить 300 автоматов Калашникова, боеприпасы и взрывчатку, чтобы спрятать их в центральной части Украины. Глава СБУ отметил, что убийство Бабченко должно было быть «пробным», потому что организатору предстояло устранить еще 30 человек. Подозреваемого задержали днем 30 июня. Подробней операции и стреляли ли на самом деле в журналиста, пока не сообщают.

Фото: facebook.com/babchenkoa

Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. В 1995 году его призвали в армию, он принимал участие в первой чеченской войне, а спустя четыре года – во второй чеченской войне в качестве контрактника. В 2000 году был уволен в запас, после чего начал заниматься журналистикой.

Бабченко работал военным корреспондентов в нескольких СМИ. Он сотрудничал с газетами «Московский космомолец» и «Новая газета», с НТВ и с передачей «Армейский магазин» на Первом канале. Он прославился серией рассказов «Десять серий о войне» и повестью «Алхан-Юрт» о войне в Чечне.

Известен Бабченко был и по своим неоднозначным постам в интернете, в которых он комментировал резонансные новости в России. В декабре 2016 года, когда в Черное море рухнул самолет Ту-154, унеся жизни 92 человек, журналист написал, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим, в том числе к артистам ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова.

Про пожар в Кемерово, в которым погибли 60 человек, он написал: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны». Смерть актера Олега Табакова он прокомментировал следующими словами: «Имея гигантский публичный ресурс, мог бы возвысить свой голос против. Но выступает за. За войну. За убийства. За репрессии. За пытки».

Фото: facebook.com/babchenkoa

Информацию об инсценировке смерти Бабченко политики и общественность встретили по-разному.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала информацию «лучшей новостью». При этом она добавила, что «в истории был заложен пропагандистский эффект».

Глава секретариата Союза журналистов РФ Денис Токарский придерживается схожего мнения. По его словам, «все это похоже больше на провокацию украинских властей, поскольку смысла в покушении в отношении Аркадия Бабченко не вижу никакого». Токарский отметил, что инсценировка останется на совести журналиста.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал ситуацию «глупейшей провокацией». «Но даже полноценно «обвинить» Москву украинские власти не успели, журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать», – сказал он.

Глава международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делаур назвал спецоперацию украинских силовиков «манипуляцией», а также опасным прецедентом в информационной войне.

Глава украинского МИД Арсен Аваков похвалил работу главы СБУ Василия Грицака и офицеров. Он добавил, что власти получили «ясный ответ на вопрос – постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России».

Представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, – прим. ред.) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление из-за решения распространить ложную информацию о смерти Бабченко. «Обязанностью государства является предоставления общественности верной информации», – сказал он.

Фото: facebook.com/babchenkoa