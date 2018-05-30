Премьер-министр Украины обвинил Россию в гибели журналиста Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

«Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», – написал Гройсман в своем Facebook.

Он добавил, что Аркадий Аркадьевич был «настоящим другом Украины», который рассказал миру правду о русской агрессии.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве. По словам представителей ведомства, это далеко не первый раз, когда российские журналисты и политики гибнут на Украине.

Вечером 29 мая неизвестный выстрелил военному корреспонденту в спину, когда он заходил в собственную квартиру на Никольско-Слободской улице. Скорую помощь раненому Бабченко вызвала супруга, которая в момент убийства находилась в ванной комнате и услышала хлопки. Спасти журналиста не удалось, он скончался по пути в больницу.

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Позднее в Twitter МВД Украины появился фоторобот подозреваемого в убийстве. В описании говорится, что злоумышленник среднего телосложения, был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы. На вид ему около 40-45 лет. В полиции считают, что у киллера могли быть сообщники.

Бабченко родился в Москве в 1977 году, участвовал в двух чеченских войнах. После окончания службы в 2000 году стал работать в журналистике. Он был военным корреспондентом газеты «Московский комсомолец» и передачи «Забытый полк». Впоследствии сотрудничал со многими изданиями, работал в «Новой газете».

Становился лауреатом нескольких литературных и журналистских премий, является автором сборника рассказов «Алхан-Юрт». В своих материалах Бабченко подвергал критике действия российских властей на Украине, обвинял Кремль в развязывании войны. В 2017 году из-за постоянных угроз переехал жить в Киев. В столице Украины Бабченко работал на телеканале ATR.

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