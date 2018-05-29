В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает радио «Хромадьске» со ссылкой на советника главы МВД Украины и депутата Верховной Рады Антона Геращенко.

По данным украинской полиции, Бабченко убили в собственной квартире, расположенной на Никольско-Слободской улице. Раненого журналиста с огнестрельными ранениями обнаружила супруга, которая вызвала скорую помощь.

Бабченко умер по пути в больницу. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Бабченко родился в Москве в 1977 году, участвовал в двух чеченских войнах. После окончания службы в 2000 году стал работать в журналистике. Он был военным корреспондентом газеты «Московский комсомолец» и передачи «Забытый полк». Впоследствии сотрудничал со многими изданиями, работал в «Новой газете».

Становился лауреатом нескольких литературных и журналистских премий, является автором сборника рассказов «Алхан-Юрт». В своих материалах Бабченко подвергал критике действия российских властей на Украине, обвинял Кремль в развязывании войны. В 2017 году из-за постоянных угроз переехал жить в Киев. В столице Украины Бабченко работал на телеканале ATR.

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