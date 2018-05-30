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Аркадий Бабченко оказался живым, его смерть была инсценирована

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© Фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»

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Вечером 29 мая появилась информация, что журналист был застрелен на пороге своего дома.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко, которого застрелили вечером 29 мая в Киеве, в действительности оказался живым.

В ведомстве сообщили, что силовики заранее получили информацию о подготовке убийства Бабченко, после чего предотвратили его.

На пресс-конференции СБУ Бабченко принес извинения за тайное участие в спецоперации. Он подчеркнул, что об этом не знала даже его жена.

По словам журналиста, информация о покушении появилась месяц назад. Бабченко заявил, что данные о нем шли из России, а у заказчиков была фотография его паспорта. «Такой информации могут обладать спецслужбы», – передает «Медиазона» слова журналиста.

В СБУ добавили, что подозреваемый в подготовке покушения уже задержан. Это гражданин Украины, завербованный российскими спецслужбами. 

Исполнителю, который участвовал в силовой операции в Донбассе, обещали 30 тыс. долларов, половину из которых передали в качестве аванса, сообщил ТАСС. Организатора убийства задержали днем 30 мая в Киеве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что увидел в расправе над Бабченко российский след. По словам политика, российская тоталитарная машина не простила журналисту честности и принципиальности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «верхом цинизма» обвинения украинских властей в адрес России из-за убийства журналиста. По его словам, политики «на фоне такого жесткого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования».

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