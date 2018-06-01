Депутат Рады назвал инсценировку смерти Бабченко «дешевым спектаклем»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин раскритиковал действия украинских спецслужб, инсценировавших убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает телеканал «112 Украина».

Политик подчеркнул, что СБУ опозорила Незалежную в международном масштабе и окончательно «зарыла» рейтинг президента Петра Порошенко. По мнению Добкина, правительства западных стран и международных организаций, давшие оценку «убийству» журналиста, оказались в роли разыгранных. При этом сама Украина не получила никакой выгоды от этих действий.

«Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля», – заметил Добченко.

Депутат сомневается, что живущему в Киеве Бабченко угрожала реальная опасность, а выбрали его исключительно из-за того, что он является гражданином России и критикует Кремль. «Он абсолютно бесполезный, желчный – но таких людей много. Он абсолютно неустроенный, хватается за каждую соломинку, чтобы выживать, – добавил Добкин.

Вечером 29 мая украинская полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде своего дома. Первым тело увидела жена Бабченко Ольга, вскоре в интернете появились фотографии, на которых журналист лежит в крови.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследованием смерти Бабченко занялись и украинские правоохранители. Премьер-министр Украины сразу же обвинил в преступлении Москву. По его словам, «российская тоталитарная машина не простила журналисту честности и принципиальности».

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Через день в Киеве состоялась пресс-конференция, на которой глава СБУ Василий Грицак назвал произошедшее спецоперацией силовиков, после чего представил живого Бабченко. Инсценировку организовали из-за готовившегося покушения на журналиста.

По словам Бабченко, операцию планировали два месяца, а он о ней узнал месяц назад. Его близкие и родные ничего не подозревали, поэтому журналист извинился перед ними.

По данным СБУ, организатором покушения был гражданин Украины Борис Герман, которого завербовали российские спецслужбы. Ему обещали 40 тыс. долларов. Исполнителем убийства он якобы предложил стать одному из ветеранов АТО (Антитеррористическая операция, которой власти Украины называют боевые действия на востоке Украины, – прим. ред.).

Герман должен был также закупить 300 автоматов Калашникова, боеприпасы и взрывчатку, чтобы спрятать их в центральной части Украины. Глава СБУ отметил, что убийство Бабченко должно было быть «пробным», потому что организатору предстояло устранить еще 30 человек.

Подозреваемого задержали днем 30 июня. Подробности операции и стреляли ли на самом деле в журналиста, пока не сообщают.