Суд Киева назвал имя предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Шевченковский районный суд Киева сообщил, как зовут предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Это Борис Львович Герман, сообщило издание «Украинская правда».

В четверг, 31 мая, суд рассмотрит ходатайство об аресте Германа, которого задержали днем 30 мая. Ему предъявят обвинение в организации приготовления к террористическому акту.

Местный журналист Владимир Бойко заявил, что предполагаемый организатор убийства – предприниматель, который поставялет товары для нужд Министерства обороны Украины. Ранее он работал помощником-консультантом народных депутатов Украины Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

Вечером 29 мая появилась информация об убийстве Бабченко в Киеве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследованием смерти Бабченко занялись и украинские правоохранители. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста.

На следующий день Служба безопасности Украины провела пресс-конференцию, на которой было объявлено, что Бабченко жив, а спецслужбы провели спецоперацию, чтобы предотвратить покушение на него. Подробнее об истории журналиста можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».