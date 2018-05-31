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Суд Киева назвал имя предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Автор:

Журналист Аркадий Бабченко
© Фото: facebook.com/babchenkoa

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Подозреваемого по делу российского журналиста 31 мая собираются арестовать по обвинению в организации приготовления к теракту.

Шевченковский районный суд Киева сообщил, как зовут предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Это Борис Львович Герман, сообщило издание «Украинская правда».

В четверг, 31 мая, суд рассмотрит ходатайство об аресте Германа, которого задержали днем 30 мая. Ему предъявят обвинение в организации приготовления к террористическому акту.

Местный журналист Владимир Бойко заявил, что предполагаемый организатор убийства – предприниматель, который поставялет товары для нужд Министерства обороны Украины. Ранее он работал помощником-консультантом народных депутатов Украины Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

Вечером 29 мая появилась информация об убийстве Бабченко в Киеве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследованием смерти Бабченко занялись и украинские правоохранители. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста. 

На следующий день Служба безопасности Украины провела пресс-конференцию, на которой было объявлено, что Бабченко жив, а спецслужбы провели спецоперацию, чтобы предотвратить покушение на него. Подробнее об истории журналиста можно узнать в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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