Дуров: Часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о невозможности компромисса с ФСБ, потребовавшей выдать ключи для расшифровки переписки всех пользователей. По словам российского программиста, это нереально в связи с техническими особенностями шифрования в 2018 году.

«Даже если бы запрос ФСБ ограничивался помощью в поимке 6 террористов, участвовавших в теракте в Петербурге, мы вряд ли могли быть полезны: часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году», – написал Дуров.

Создатель Telegram добавил, что согласно материалам дела, ставшим доступным порталу Republic.ru, для координации теракта в большей степени использовался WhatsApp.

Ранее спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что пользователи Telegram должны посмотреть в глаза родственникам жертв теракта в метро Северной столицы. По мнению парламентария, нужно поддержать позицию правоохранителей по блокировке, так как безопасность людей должна быть на первом месте.

Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

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Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи. Есть версия, что Telegram заблокировали из-за планов программиста создать собственную криптовалюту.

По мнению сотрудников ФСБ, через нее будут обналичивать деньги, пойдет торговля органами и наркотиками. Дуров же будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы».

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