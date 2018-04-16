Дуров: Блокировка Telegram не повлияет на террористов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка сервиса не поможет побороть терроризм в России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дуров подчеркнул, что террористы смогут обойти блокировку при помощи VPN-сервисов или продолжить пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах, но ограничения ухудшат жизнь 15 млн россиян.

Он добавил, что запрет Telegram повлияет на национальную безопасность России, потому что часть пользователей перейдут на другие платформы, в том числе WhatsApp, которым владеет американский Facebook.

Создатель Telegram отметил, что разработчики считают решение о блокировке антиконституционным. Дуров подчеркнул, что его команда продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

Роскомнадзор официально начал ограничивать доступ к сервису в понедельник, 16 апреля. Информацию об интернет-ресурсах Telegram Messenger Limited Liability Partnership направили операторам связи и провайдерам.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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