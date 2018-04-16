В России из-за Telegram заблокировали почти 2 млн IP-адресов Amazon

Роскомнадзор заблокировал сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon. Их внесли в реестр запрещенных сайтов в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что ограничения ввели из-за перехода сервиса на подсеть Amazon. В общей сложности под запрет попали более 1,8 млн IP-адресов, сообщил РБК.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», – передает RT слова чиновника.

В реестр запрещенных сайтов также внесли около миллиона IP-адресов Google. В Роскомнадзоре не сообщили, имеют ли они отношение к Telegram.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

Роскомнадзор официально начал ограничивать доступ к сервису в понедельник, 16 апреля. Информацию об интернет-ресурсах Telegram Messenger Limited Liability Partnership направили операторам связи и провайдерам.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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