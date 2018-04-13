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Суд постановил немедленно заблокировать доступ к Telegram на территории России

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© Фото: dennypedia.com

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Ограничения будут сняты, когда мессенджер передаст ФСБ ключи шифрования.

Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Рассмотрение иска Роскомнадзора длилось 20 минут.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ, сообщила «Медиазона». Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку до вступления решения в законную силу.

Представители мессенджера не участвовали в заседании суда в связи с запретом создателя сервиса Павла Дурова. Несмотря на это, юристы отправили ходатайство с просьбой перенести заседание, которое было отклонено.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

По мнению Чикова, ситуация подтолкнула сотни тысяч российских пользователей к изучению технологий прокси и VPN и «увеличило число хейтеров нынешней власти на несколько миллионов человек». Правозащитник считает, что суд «отнес Россию к странам, где торжествует человеконенавистничество, рубят головы и воюют с прогрессом и свободой».

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Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений. По его словам, при создании секретного чата в мессенджере используется ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, когда из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи.

Аудитория Telegram в России составляет 6 млн человек. Общая доля россиян составляет 6% от количества пользователей мессенджера. Сервис аналитики групповых чатов Combot сообщил, что ежемесячно сервисом пользуются около 60% человек, установивших приложение. 

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