Роскомнадзор опроверг сбой в работе популярных сайтов из-за блокировки Telegram

Роскомнадзор заявил, что перебои с доступом к различным популяным сайтам не связаны с блокировкой IP-адресов Amazon и Google.

О проблемах рассказали онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, портал «Лайфхакер», соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber, сервисы Microsoft и другие сайты. Временно был недоступен и сайт Роскомнадзора, на портал провели DDoS-атаку, сообщид «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу органа.

По данным ведомства, все упомянутые порталы работают в обычном режиме. Роскомнадзор создал горячую линию для «противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram».

Глава надзорного органа Александр Жаров заявил, что всего блокируются 18 подсетей Amazon и Google. В общей сложности под запрет попали более 16 млн IP-адресов. Роскомнадзор предупредил зарубежные компании об ограничениях.

Массовая блокировка адресов началась вечером 16 апреля после внесения Telegram в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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