Спикер ЗакСа Макаров: Пусть пользователи Telegram посмотрят в глаза родственникам жертв теракта в метро

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров предложил пользователям Telegram посмотреть в глаза родственникам жертв теракта в метро Северной столицы. Об этом он заявил во время брифинга, состоявшегося в Мариинском дворце 18 апреля.



«Я не знаю, кто пользуется Telegram из депутатов, но пусть те, кто пользуются, посмотрят в глаза людям, близким погибших в теракте в метро», – сказал Макарова.



Спикер ЗакСа добавил, что подготовка взрыва в метро велась при помощи Telegram. Макаров отметил, что необходимо поддержать позицию правоохранительных органов по блокировке мессенджера.



«Что мы тут начинаем... У нас есть связь, нам не надо таиться. Но безопасность людей должна быть на первом месте. Если спецслужбы обратились, значит есть на то основания. И когда речь идет о безопасности, мы не должны рассчитывать на авось», – передает «Фонтанка» слова председателя городского парламента.

В понедельник, 16 апреля, в России началась блокировка Telegram. Cервис продолжает работать при помощи VPN, прокси-серверов и собственных методов.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее он заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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